Biella: tentata rapina in Piazza Martiri, denunciato 42enne

Nella serata di venerdì 5 la Polizia di Stato ha denunciato un soggetto per il reato di rapina commesso ai danni di un ragazzo di 22 anni.

Stando alla ricostruzione dei fatti, la Polizia è arrivata in Piazza Martiri a Biella in seguito alla segnalazione di un ragazzo, biellese di anni 22, che molto spaventato ha riferito di aver da poco subito un aggressione da parte di un uomo sconosciuto.

Sul posto, l’equipaggio, su indicazione del giovane, è riuscito ad intercettare l’autore della condotta, soggetto già conosciuto alle Forze di Polizia: un 42enne residente a Biella, in un evidente condizione di alterazione dovuta alla possibile assunzione di alcolici.

L’uomo ha avvicinato il giovane ventiduenne mentre si trovava in Piazza Martiri in attesa di un amico per chiedergli dei soldi per comprare alcolici. A fronte di un netto diniego del giovane, il quarantaduenne, mostrando un atteggiamento sempre più aggressivo, ha minacciato il ragazzo di “fargliela pagare cara” qualora non gli avesse dato quanto richiesto.

Il giovane, spaventato, a questo punto si è sfilato il portafoglio dalla propria tasca, e l'uomo ha tentato di sottrarglielo, senza successo. Nonostante questo l'aggressore è comunque riuscito a impossessarsi di una banconota di 5 euro del ragazzo.

Non contento l’uomo, mimando il gesto di un colto, ha invitato il giovane a consegnarli il casco della motocicletta che lo stesso teneva tra le braccia. A fronte di un ulteriore risposta negativa, l’uomo ha tentato di sottrarlo con forza senza successo.

Dopo diversi tentativi il quarantaduenne ha invitato il ragazzo ad abbandonare la zona per non incorrere in ulteriori conseguenze.

E' a questo punto che il ventiduenne, allontanatosi, ha contattato il numero di emergenza 112 richiedendo l’ausilio della Polizia di Stato che giunta in breve tempo sul posto ha fermato il quarantaduenne e, di concerto con il Sostituto Procuratore di Turno, ha proceduto a deferirlo alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di rapina.