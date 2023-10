Bontonteen e l’abbigliamento a scuola, per ragazzi

Non un semplice vezzo d’altri tempi, piuttosto un autentico ritorno alle buone maniere.

Approfitto della richiesta giunta in seguito all’articolo della scorsa settimana “Bon ton teen, il dress code a scuola” che era ritagliato per le giovani ragazze, per approfondire meglio e allargare l’argomento ai maschietti.

Più che indicare un abbigliamento tipo, preferisco lasciare libera la fantasia nel vestire e indicare piuttosto cosa evitare.

Iniziamo?

NO a vestiti strappati, sì, lo so che jeans e magliette con strappi sono di moda, però per forma e anche per sostanza, la scuola resta un luogo da rispettare, differenziamo dunque l’abbigliamento; potrete vestire gli strappi dopo l’orario scolastico e non durante.

All’inizio e alla fine dell’anno scolastico si vivono già giornate calde, evitate comunque di indossare ciabatte e infradito, ci sono scarpe da ginnastica pensate proprio per il caldo che lasciano i piedi più freschi.

Evitate di mostrare l’intimo ai vostri insegnanti, non indossate i pantaloni eccessivamente bassi con il cavallo all’altezza delle ginocchia che lasciano in bella vista colorate e griffate mutande.

Lasciate poi per la palestra le canottiere, sia quelle extra large aperte sui fianchi, sia quelle attillate per evidenziare il fisico.

Anche per i ragazzi la parola d’ordine è comodità e praticità e

lo stile “casual e sportivo ” è tra i più gettonati perché punta su un abbigliamento semplice e ricercato.

Il capo principale sono il jeans e il pantalone della tuta, abbinati a t-shirt a maniche corte.

A scuola il modello ideale è una maglia di cotone, con collo tondo monocolore.

Per completare l’outfit, immancabili le felpe ma attenzione ai cappucci, mai tirati su a coprire la testa ed infine, sneakers basse.

Quali accessori a scuola?

Partiamo dagli occhiali da sole che per buona educazione bisognerebbe togliere non solo quando si entra in classe ma anche quando si incontrano i compagni e addirittura i professori… strano ma alcuni studenti sono soliti indossarli durante le ore di lezione …

Per quanto riguarda il cappello con visiera, il bon ton vuole che gli studenti abbiano il dovere di togliere questo capo d’abbigliamento non solo in classe ma anche nel momento in cui varcano la soglia dell’istituto scolastico.

A volte sembra grottesco che si debbano ricordare le regole del buon vivere, banali per alcuni, non scontate per altri…

Il consiglio per i ragazzi che desiderano aumentare la propria autostima, perfezionando il proprio modo di essere è di avvicinarsi al galateo.

Acquisire fin dalla scuola eleganza e stile conoscendo le regole del Galateo in società, migliorerà il proprio stile personale lasciando un piacevole ricordo di sé.

Ed acquisire una maggiore sicurezza, vi farà sentire a proprio agio in qualunque situazione, non solo scolastica ma anche in futuri ambiti lavorativi.