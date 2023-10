Biella incentiva la socializzazione degli anziani con “Essere, Sapere, Trasmettere”

Nel 2019 la Regione Piemonte ha adottato una legge finalizzata a valorizzare il ruolo delle persone over 65 anni , promuovendone la partecipazione alla vita sociale, civile, economica e culturale.

Legge che, a fine 2022, si è concretizzata con una manifestazione di interesse, in cui Torino ha indicato criteri e modalità con cui gli enti locali potevano realizzare progetti finanziati dalla Regione e finalizzati a promuovere l’invecchiamento attivo.

Interesse che ha dimostrato la Città di Biella presentando “Essere, Sapere, Trasmettere”, progetto che mira a incentivare la socializzazione degli anziani, ed a ritardarne il decadimento psico-fisico.

Con “Essere, Sapere, Trasmettere”, gli over 65, in collaborazione con scuole ed oratori, attraverseranno un percorso di racconto delle proprie esperienze e competenze maturate negli anni, per metterle a disposizione dei giovani.

“Essere, Sapere, Trasmettere” è stato approvato dalla Regione Piemonte, che lo finanzierà con 18.298,80 euro (a cui di aggiungono 400 euro da parte della Città di Biella).

Il progetto è stato ufficializzato nella delibera della Giunta Comunale di Biella del 2 ottobre, in cui si legge che, nel 2022, erano residenti a Biella 11.743 persone tra i 65; che che soprattutto nella fascia 65/74 possono essere coinvolti in occasioni di socializzazione se in buona salute; e che l’Amministrazione ha già iniziato politiche di invecchiamento attivo con la riapertura del Centro Dinamico di Via Delleani e con l’organizzazione di gite.

In questo mese di ottobre “Essere, Sapere, Trasmettere” sarà presentato, e, in collaborazione Cooperativa Sociale Maria Cecilia, sarà sviluppato fino ad ottobre 2024.