Ciak si gira questa volta in strada per Pralungo a Biella e in via Marconi a Pralungo, ecco quando

Proseguono nel biellese le riprese del nuovo progetto cinematografico dal titolo “L’origine del mondo”. Il film è diretto da Rossella Inglese, prodotto da Wave Cinema e Offshore, con il contributo del Ministero della Cultura e realizzato con il sostegno della Fondazione Film Commission Torino Piemonte.

Dopo Biella in via La Marmora, Coggiola, Vigliano e il Lago Sirio, tra i luoghi scelti per girare le riprese in Piemonte c'è ancora sempre Biella, in Strada per Pralungo, nel tratto tra via Santuario d’Oropa e il confine con il Comune di Pralungo, e Pralungo in via Marconi. Sul set al lago Sorio ha prestato assistenza un equipaggio biellese dell'Ordine di Malta.

A Biella, per consentire le riprese è stata istituita la temporanea sospensione della circolazione veicolare dalle ore 16.00 del 09.10.2023 alle ore 07.00 del 10.10.2023 e dalle ore 16.00 alle ore 24.00 del 10.10.2023 e dalle ore 07.00 alle ore 21.00 del 19.10.2023.

A Pralungo, in via Marconi dal civico n. 19 al confine territoriale con il Comune d Biella, dalle ore 16:00 del 09/10/2023 alle ore 07:00 del 10/10/2023, dalle ore 15:00 del 10/10/2023 alle ore 05:00 del 11/10/2023 e dalle ore 07:00 alle ore 21:00 del 19/10/2023, e comunque fino a lavori ultimati, divieto temporaneo alla circolazione veicolare e pedonale nel tratto di strada di competenza del Comune di Pralungo.

Ma di cosa parla il lungometraggio? Cacciati dal giardino di Eden, un uomo e una donna si ritrovano immersi nella violenza della terra. Eva guiderà Bruno in un viaggio di contatto profondo con se stesso.