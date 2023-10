Domani, domenica 8 ottobre, a Biella Chiavazza è in calendario la processione votiva della Festa del Rosario.

A organizzare l'evento è la “Parrocchia di S. Maria Assunta e S. Quirico”.

Per l'occasione è istituita la temporanea sospensione della circolazione dalle ore 11.00 e per il tempo strettamente necessario al transito della processione, in piazza XXV Aprile, via Gamba, via De Amicis, via Cucco, via della Vittoria, piazza XXV Aprile.