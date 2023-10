ASL Biella, “Pensieri circolari”: l’approccio creativo e poetico, nelle relazioni di cura

Torna in presenza, a Città Studi, il convegno Pensieri Circolari, con un’edizione dal titolo “Per un approccio CREATIVO E POETICO nelle relazioni di cura”. L’evento è organizzato dalla Struttura Semplice Formazione e Sviluppo Risorse Umane ASL BI, con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Fondazione Edo ed Elvo Tempia, Fondazione Olly e A.I.D.O.

Per questo appuntamento, si prevede una partecipazione con oltre 400 professionisti sanitari provenienti da tutta Italia, che si riuniranno nel campus di Città Studi Biella il 13 e il 14 ottobre 2023.

Il ricorso al linguaggio poetico è una competenza che il professionista sanitario deve avere per mettersi in relazione e dialogare con il paziente, anche nell’ottica di comunicare notizie, in modo da alimentare la speranza e dare rinnovata forza nell’affrontare il percorso di malattia.

È questo il tema centrale del convegno: focalizzare l’attenzione sulle opportunità e potenzialità derivanti dal ricorso al linguaggio poetico e, più in generale, creativo-artistico nelle pratiche di cura e nelle esperienze formative. Diversi sguardi (filosofici, pedagogici, estetici…) evidenziano il nesso della parola poetica e dell’espressione artistica, con l’essenza di ciò che qualifica la nostra umanità.

Si cercherà infatti di capire in quale rapporto è possibile pensare la poesia, l’espressione artistica e la relazione di cura, oltre a come si possa arginare una cultura tecnocratica, efficientista e individualista recuperando il valore del dialogo e l’uso della creatività generativa, nelle pratiche di cura e nella formazione dei professionisti sanitari.

L’evento di quest’anno vede la partecipazione di alcuni ospiti d’eccezione: relatori della V edizione del convegno Pensieri Circolari sono Vincenzo Alastra, Responsabile S.S. Formazione e Sviluppo Risorse Umane ASL di Biella, Domenico Bulfaro, poeta e docente di poesiaterapia presso l’Università di Verona, Luca Buonaguidi, psicologo e scrittore, Cristina Casaschi, docente presso l’Università degli Studi di Milano Statale, Sara Nosari, docente di Pedagogia Generale presso l’Università degli Studi di Torino, Patrizia Valpiani, Presidente dell’Associazione Medici Scrittori Italiani, e Lucia Zannini, ZANNINI, docente di Pedagogia generale e sociale presso l’Università degli Studi di Milano Statale, coadiuvati da un pool di colleghi pronti a portare la loro esperienza e le loro conoscenze nei 21 laboratori interattivi previsti per le due giornate.

Completeranno il convegno una serie di interventi di natura poetica, incursioni teatrali ed esibizioni musicali che coinvolgeranno i partecipanti, permettendo loro di sperimentare in prima persona il ricorso al linguaggio creativo nelle relazioni di cura.

Per iscrizioni

Il convegno è aperto a chiunque sia interessato agli argomenti trattati ed è accreditato ECM per le professioni sanitarie, in particolare quelle socio-educative. È possibile iscriversi on line sul portale della Regione Piemonte per la Formazione Continua in Sanità www.formazionesanitapiemonte.it, indicando il codice del corso: 44637.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il Servizio Formazione e Sviluppo Risorse Umane ASL BI al numero 01515153218 o scrivendo una e-mail all’indirizzo rosa.introcaso@aslbi.piemonte.it.

Di seguito il programma completo: