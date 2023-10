Sciopero generale venerdì 20 ottobre, i motivi della protesta

È fissato per venerdì 20 ottobre lo sciopero generale indetto da AdL Varese, Cub, SGB, Si-Cobas e Usi-Cit, che intende contrastare le politiche antisociali del Governo Meloni.

L’iniziativa è volta a manifestare contro i salari di: lavoratori, precari, disoccupati e pensionati in particolare, a favore delle proprie condizioni di vita, che vengono minate dall’inflazione.

“L'aumento dei prezzi dei beni di prima necessità, delle bollette, degli affitti e dei mutui rappresentano, in parte, le conseguenze delle politiche di Governo, che ha recentemente approvato finanziamenti consistenti, nei riguardi delle industrie belliche” affermano i sindacati CUB (Confederazione Unitaria di Base).

I rappresentanti si dichiarano in netto sfavore delle politiche economiche attuali, che sono orientate a favorire i profitti del grande capitale, a discapito dei lavoratori.

Anche a Biella gli scioperi potrebbero portare all’interruzione del pubblico impiego e come comunica ASL Biella: “Durante la giornata, le prestazioni che non rivestono carattere di urgenza, potrebbero non essere garantite: dalle ore 00:01, fino alle 23:59 del 20 ottobre; turnisti compresi”.

“La giornata di sciopero mira ad esprimere un forte rifiuto nei confronti della guerra, delle spese militari e della produzione di armi, richiedendo invece l’aumento dei salari, pari all’aumentare dell’inflazione ed una maggiore attenzione alla sicurezza sul lavoro” sostengono i sindacati.

La coalizione, nel tempo, sta assumendo un carattere generale e unificato, affrontando non solo le tematiche della diseguaglianza sociale, ma punta al coinvolgimento dei movimenti studenteschi, dei comitati ambientalisti e delle attività contro la guerra e il militarismo.

In vista della mobilitazione, domenica 8 ottobre si terrà a Milano, un’Assemblea nazionale, per il sostegno e l’organizzazione degli stessi.