“Una cassetta di briciole”: da una forte amicizia a un gesto d’amore per gli amici animali, FOTO

Barbara Lesca e Jessica Sappino, raccontano della nascita del loro progetto: durante una giornata lavorativa a loro è stata presentata una cassetta per raccogliere i centesimi, da donare ad alcune amiche, che a Borgolavezzaro, in provincia di Novara, aiutano i gatti in difficoltà. Barbara adotta una cagnolina di nome Lady, e le due amiche intendono dare anche loro il proprio contributo a favore della causa animale: “Volevamo fare qualcosa di più, le briciole non ci bastavano!”.

Grazie alle idee reperite su internet, Lesca e Sappino si impegnano attivamente, per fornire medicine, cibo e cure veterinarie: “Barbara appassionata per la creazione di braccialetti e collane, mi ha insegnato a crearli – racconta Jessica – così abbiamo deciso di venderli per poter raccogliere fondi, a favore dell’iniziativa”.

Per via del loro grande spirito d’iniziativa nasce l’idea di partecipare a mercatini: “Abbiamo raccolto i primi fondi e abbiamo deciso di imparare a lavorare all’uncinetto.” Grazie a Loredana, madre di Barbara e diverse altre sostenitrici, il gruppo si allarga, aumentando la produzione: “La serata uncinetto è diventato un appuntamento fisso, grazie alla quale ciascuna ha potuto insegnare e imparare, così da proporre nuovi prodotti: coperte, borse e molti altri oggetti”.

L’approdo al Mercatino degli Angeli, a Sordevolo, è stato il primo successo, sotto la neve, e il 4 dicembre 2022, parte la serie di eventi benefici, da fare collimare con gli impegni lavorativi.

I prossimi impegni? Domenica 15 ottobre 2023, a Gifflenga, le amiche saranno presenti all’evento “Passeggian… mangiando”, nei giorni 11 e 12 novembre, a Casanova Elvo, per la festa di “San Martino” e a novembre al Mercatino degli Angeli di Sordevolo.

“Un ringraziamento speciale - concludono le amiche . va a tutti coloro che hanno collaborato a questa splendida iniziativa, che ha visto la sua evoluzione, grazie al sostegno reciproco. A Chiara, Claudia e Patrizia che si prendono cura degli animali in difficoltà, e tutti coloro che credono in loro: Elisabetta, Francesco, Michele, Bruno, Loredana, Paola, Simone, Patrizia, Margherita e Marisa. Amore genera amore” concludono le promotrici.