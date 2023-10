Valdigne Triathlon, la carica dei 50 ai Campionati Italiani di Cervia FOTO

A Cervia nella stupenda location della località romagnola con arrivo sul Lungomare Grazia Deledda già teatro di numerose importanti manifestazioni di ciclismo, triathlon e altri sport, si sono disputati sabato e domenica i Campionati Italiani di Triathlon Sprint, di Staffetta 2+2 e di Coppa Crono di Triathlon Sprint a Squadre.

Grandissima la partecipazione di atleti provenienti da ogni parte d’Italia, più di 2.500 gli iscritti, numeri veramente positivi per la Federazione Italiana Triathlon del Presidente Riccardo Giubilei che ha voluto partecipare alla Coppa Crono per Team, evento veramente coinvolgente e divertente per tutti gli appassionati della Triplice. La due giorni è stata gestita in maniera impeccabile da due Speaker che, come al solito, hanno dato brio e passione all’evento, Silvia Riccò e Dario “Daddo” Nardone.

Sabato nella gara di Campionato Italiano di Triathlon Sprint Assoluto e U23 (su distanza 750m-20km-5km), al femminile prestazione per la milanese Carlotta Missaglia, bronzo assoluto, per lei una gara d’attacco anche nella bike, molto bene anche la lecchese Carlotta Bonacina, 6° assoluta, ancora una gara di alto livello per Silvia Visaggi (a lungo nel gruppetto di testa) 13° al traguardo, bene la ticinese Letizia Martinelli, con un’ottima run finale(19°), piazzate Francesca Crestani (24°) e Erica Maculan (27°), brave le giovani Silvia Turbiglio (52°), Matilde Salati (55°) e Ludovica Sabbia (72°), tutte molto positive alla loro prima esperienza ad Campionato Italiano Assoluto. Ritiro programmato per la giovane biellese Costanza Antoniotti, dopo due buone prime frazioni, per non compromettere la ripresa da un infortunio e la staffetta del giorno successivo.

Al maschile brutta caduta quando era tra i migliori per il padovano Nicolò Ragazzo a lui vanno gli auguri per una pronta guarigione di tutto il mondo del triathlon. Piazzamenti per il pluri Campione Italiano di Triathlon Cross Michele Bonacina (29°), Giacomo Mazzolin (49°) e Marco Lorenzon (al rientro da un importante infortunio) 61°. Ritiro per problemi fisici per il casalese Edoardo Mazzucco e per il vigevanese Giacomo Gangi. Nella gara di Campionato Italiano Open che assegnava tra gli Age Group gli ambiti Titoli Italiani di Categoria, grandi soddisfazioni per il Team verde-turchese-oro. Vince la gara assoluta, con una prestazione maiuscola, Monica Cibin, in virtù di tre frazioni perfette e fanno pensare che per lei il tempo non passa mai! Per lei anche Oro tra le M2, un altro titolo prestigioso nella sua bacheca di Trofei nazionali ed internazionali!

In campo femminile Oro tra le M3 per la biellese Alessandra Degiugno che con questa vittoria ottiene il suo 5° Titolo Italiano in due stagioni di Campionati Nazionali delle varie discipline della Triplice, una grande soddisfazione dopo il brutto infortunio di inizio stagione, sul podio con lei la torinese Tiziana Squizzato che, con una bike strepitosa conquista il bronzo di categoria. Ancora una prova maiuscola con il miglior tempo assoluto nella run finale per Sara Speroni 7° assoluta in gara e argento tra le S4, positive le prove della biellese Carlotta Freguglia (6° tra le YB) della Coach torinese Maria Angioni (10° M3), della parmense Fosca Boldrocchi (7° YB) della biellese Federica Stangalino (19°S3) e della vigevanese Elisa Zorzolo (25°M3).

Al maschile, in una gara con circa 800 partenti, si registra un altro ottimo risultato per un atleta torinese, Enea Demarchi conquista il secondo posto a Cervia tra gli JU (ricordiamo che erano premiate solo le categorie S e M) e il 20° assoluto. Bravo il torinese Filippo Col, 81° al traguardo e 14° Y. Da sottolineare la prova di Marco Schiapparelli che nella categoria più numerosa (gli M2) dove erano ai nastri di partenza più di 120 atleti, manca il bronzo per pochissimi secondi, con una gara e una prestazione veramente top, peccato che, un problema generato da un altro atleta nella frazione bike gli abbia fatto perdere più di un minuto, nonostante ciò ha ottenuto un ottimo 6° posto. Piazzamenti di rilievo per il foltissimo gruppo degli Age Group: il valdostano Alberto Boldrini (per lui 3^ frazione di rilievo), il biellese Paolo Zilvetti (top la sua run), il varesino Dario Nitti (sempre performate nello Swim), il valdostano Andre Pirana (con tre ottime frazioni), il vigevanese Andrea Gangi (positivo il suo nuoto), Sergio Pordenon, Salvatore Favata, Paolo Bonacina, Leo Vairetto, Pietro Fares, Sergio Costa, Andrea Mattiazzo e il sempre presente Alberto Belli tutti protagonisti nel partecipatissimo evento nazionale.

Menzione d’onore per l’eterno romagnolo Michele Vanzi, oro nella categoria M7, al suo ennesimo alloro nazionale ed internazionale, un vero recordman. Peccato per il giovane torinese Filippo Gai costretto al ritiro per un’indisposizione durante la bike. Nella serata di sabato 30 settembre si è svolta la grande Festa per le premiazioni relative all’anno agonistico 2022. Grande Festa per i colori di Valdigne Triathlon che è stata premiata per il Bronzo nel Campionato Italiano 2022, risultato strepitoso, ottenuto su più di 500 Società Italiane. Sono stati premiati anche molti Atleti di Valdigne Triathlon protagonisti in campo nazionale ed internazionale, per la grande soddisfazione di Atleti, Coach, Dirigenti, Accompagnatori, Tifosi e Sponsor.

Ecco i risultati:

Classifica SUPER RANK 2022

Cat S2 M

Oro Davide Bajo

Bronzo Marco Lorenzon

Cat M7 M

Oro Michele Vanzi

Cat S4 F

Argento Chiara Costamagna

Cat M3 F

Argento Alessandra Degiugno

Cat M5 F

Oro Marinella Sciuccati

Classifica COMBINATA 2022

Cat M7 M

Oro Michele Vanzi

Cat M3 F

Oro Alessandra Degiugno

Classifica COMBINATA 2023

Cat M7 M

Oro Michele Vanzi Cat S4 F

Oro Sara Speroni

ALLORI INTERNAZIONALI DT SPRINT EUROPEO

Cat 60-64 F

Oro Marinella Sciuccati

DT CLASSICO EUROPEO



Cat 50-54 F

Argento Tiziana Squizzato

TRICROSS EUROPEO

Cat 70-74 M

Oro Michele Vanzi

Cat 45-49 F

Oro Monica Cibin

DT CROSS EUROPEO

Cat 60-64 F

Oro Marinella Sciuccati

Domenica 1 ottobre si sono disputati i Campionati Italiani di Mixed Relay (Staffetta Mista 2+2) e di Coppa Crono di Triathlon Sprint. Valdigne Triathlon ha schierato ben 6 Staffette Miste e 6 Team di Coppa Crono che hanno consentito a più di 40 atleti di calcare il campo gara dei Campionati Italiani, peccato per gli infortuni dell’ultima ora che non hanno permesso di schierare la 7° staffetta iscritta.

Nel Campionato Italiano di Staffette 2+2 (ogni atleta doveva percorrere a staffetta 300m-5km-1,5km), grande prestazione della Staffetta composta da Bonacina M-Bonacina C-Mazzolin-Missaglia che ha conquistato uno stupendo 5° posto. Molto positive le altre staffette composte da: Lorenzon-Crestani-Mazzucco-Martinelli (11°) Gangi Giacomo-Salati Matilde-Demarchi-Maculan (26°) Col Filippo-Turbiglio Silvia-Gai Filippo-Pordenon Erica (37°) Schiapparelli-Antoniotti-Zilvetti-Mazzer (50°) Pordenon Sergio-Cibin-Gatti-Sabbia Ludovica (59°).

Un plauso a tutti gli atleti che hanno permesso (con la loro disponibilità) a schierare un così grande numero di staffette. In Coppa Crono femminile su distanza Sprint (750m-20km-5km) il Team composto da Squizzato-Degiugno-Speroni è giunto 4° con una prova maiuscola, in una competizione dove i team sul podio avevano un’età media decisamente inferiore a quella del Team verde-turchese-oro. Ottimo risultato la Staffetta formata da Angioni-Zorzolo-Stangalino che si è piazzata al 44° posto.

Tra gli uomini, in una gara con quasi 300 team iscritti, brillanti prove dei quattro team composti da Boldrini-Fares-Pirana (105°), Nitti-Favata-Vairetto (120°), Mattiazzo-Costa-Gangi (158°) e Vanzi-Belli-Interlandi (243°), per loro tanto, tanto divertimento in una gara delle più iconiche del mondo del Triathlon. Ora le attese sono per le ultime gare di fine stagione del mondo della Triplice.