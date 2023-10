Tiro a segno: due argenti per i tiratori biellesi alle finali tricolori, FOTO

Buone prestazioni dei tiratori biellesi alle finali dei Campionati Italiani, disputate a Milano tra martedì 26 settembre e domenica 1° ottobre.

Due le medaglie conquistate, entrambe d’argento, da Alberto Firemi nella Pistola Automatica e Federica Donetti nella Carabina a 50 metri.

Firemi, ottimo specialista di tutte le discipline di arma corta ha raggiunto la seconda posizione nel Gruppo A della Pistola Automatica e l’11° posto assoluto mettendo a segno 558 punti.

Il portacolori del TSN Biella si è anche piazzato al 7° posto assoluto nella Pistola Sportiva e al 6° nella sua categoria, il Gruppo B, accumulando 572 punti. Nella Pistola Libera Firemi ha occupato il 12° posto del Gruppo A con 511 punti e il 25° assoluto. Meno fortunata la prova di Firemi ai 10 metri, in cui, totalizzando 554 punti, si è fermato al 44° posto assoluto e al 31° nel Gruppo A.

Federica Donetti ha invece conquistato l’argento nella Carabina 3 posizioni, disciplina che ha iniziato a praticare solo ad aprile di quest’anno. L’atleta del TSN Biella ha accumulato 544 punti: 175 in ginocchio, 188 a terra e 181 in piedi, e ha terminato con lo stesso punteggio della vincitrice, occupando la seconda piazza solo a causa dei centri perfetti (le cosiddette mouches) che sono stati 12 per la prima in classifica e 9 per Federica.

Federica Donetti si è anche classificata al settimo posto nel Gruppo A di Carabina a terra (20° posto assoluto) con 598,3 punti e quinta nel Gruppo A della Carabina a 10 metri (18° posto assoluto) con 610,9 punti.

Nella Carabina Sportiva a terra ha gareggiato anche Francesca Di Mauro (586,3 punti), piazzandosi undicesima nel Gruppo A e al 28° posto assoluto.

Podio sfiorato da Anna Paola Zavattaro nella Carabina a 10 metri Master donne. L’atleta biellese ha mancato il podio di soli 18 decimi di punto facendo registrare 589,3 punti.

Nella categoria Master maschile ha gareggiato Luigino Donato piazzandosi 11° con 574,4 punti tra i Gran Master e il 21° nella classifica generale.

Sempre nella Carabina a 10 metri erano in gara due promettenti giovani del vivaio biellese: Benedetta Varesano (594,4 punti) e Simone Giannino (582,7), che si sono classificati rispettivamente al 25° e 37° posto dell’affollata categoria Ragazzi.

Un’altra punta del TSN Biella, il poliedrico Claudio Favetto, ha occupato il settimo posto nel Gruppo Master e l’ottavo nella graduatoria generale della Pistola Automatica.

Nell’altra disciplina a 25 metri, la Pistola Sportiva, Favetto si è classificato quinto assoluto nella sua categoria e quarto nel Gruppo Master.

Il sodalizio biellese era qualificato a partecipare anche alla finale a squadre di Pistola Libera a 50 metri. A difendere i colori biellesi c’erano Claudio Favetto, Franco Marinoni e Claudio Biolcati Rinaldi. Il trio biellese aveva raggiunto la qualificazione con il settimo posto nazionale, posizione confermata anche nella finale milanese, accumulando 1.433 punti.

Soddisfazioni anche per Greta Chiovino, che gareggia con i colori di Vercelli ma si allena con i colleghi biellesi e con la campionessa mondiale Petra Zublasing. La giovane tiratrice ha conquistato l’argento nella Carabina a 10 metri tre posizioni totalizzando 292 punti (in ginocchio 98, a terra 99, in piedi 95), poi ha bissato il secondo posto anche nella Carabina a 10 metri categoria Allievi con 303,8 punti.