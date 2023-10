Tennis Tavolo: Lo Splendor presenta le 3 formazioni iscritte ai campionati regionali

Con la foto di rito alla palestra Leonardo Da Vinci, lo Splendor 1922 ha presentato le 3 squadre iscritte ai campionati regionali di C2/D1 e D3 di tennis tavolo, che prenderanno il via questo fine settimana.

In alto da sx Unipol Sai di Bocchio , campionato di C2 con Matteo Bianchetto, Riccardo Trevisan, Gabriele Pronesti e Michele Capodiferro. A seguire sempre in alto Rammendatura MB Line campionato D1con Paolo Furno, Roberto Fazzari , Riccardo Pegoraro e Luca Casanova( nella foto quest' ultimo assente. In basso la squadra dei ragazzi Immobiliare Bugella di Armando Turano, con da sx Erick Marangone, Andrea Saitta , Mattia Zoppello, Riccardo Motta, Tommaso Zoppello, Francesco Bidese e Gabriele Negrone.

Le gare in casa delle tre formazioni si disputeranno i venerdì sera alla palestra Aguggia di Cossato dalle 20.45.