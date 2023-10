Rugby, serie A, domenica: Biella Rugby v Rugby Calvisano

Il Campionato di Serie A Maschile 2023/2024 prenderà il via domenica 8 ottobre e per Biella Rugby l’inizio sarà sul campo di via Salvo d’Acquisto contro il ‘colosso’ Rugby Calvisano, squadra abituata a bazzicare il campionato di Eccellenza, ora Serie A Élite, e deciso a ritornarci nel minor tempo possibile.

All’uscita del calendario di categoria per Biella era prevista la trasferta, ma la richiesta di inversione di campo da parte dei bresciani offre ai gialloverdi l’opportunità dell’esordio con il doppio appuntamento casalingo ed è risaputo che il sostegno del pubblico amico aiuta sempre lo spirito di chi è alle prese con avversari temibili. L’occasione ideale per presentare in grande spolvero il nuovo capitano gialloverde Leonardo Braga, figlio dello storico capitano del Biella Rugby Maurizio Braga, e il suo vice Emilio Vezzoli.

Poco altro da aggiungere per presentare quello che sarà il prossimo capitolo di storia gialloverde, ancora tutto da scrivere.

Alberto Benettin, head coach Biella Rugby: “Felici di esordire davanti al nostro pubblico. Sarà una gara molto dura contro una squadra blasonata come Calvisano, composta da ottimi giocatori. Ci aspetta una grande battaglia sul campo, a noi il compito di portare a casa il risultato. La nostra preparazione è andata molto bene e tutti i ragazzi si sono allenati con grande zelo. Feedback positivi dalle due amichevoli giocate, ora è il momento di dimostrare, ma vedo tutti carichi per questa prima sfida. Sarà un campionato bello tosto e le prima quattro partite tutte impegnative, ma siamo entusiasti per il ritorno in campo”.

Kick off alle 15,30.

Serie A. I giornata – 08.10.23. Rugby Noceto – Asd Rugby Milano; Biella Rugby – Calvisano; Rugby Parabiago – Amatori & Union Milano; Cus Torino – Monferrato; VII Rugby Torino – Rugby Parma: Cus Milano – Amatori Alghero.