Aperta la prevendita per le singole giornate di Del Monte® Supercoppa

Manca meno di un mese alla Del Monte® Supercoppa SuperLega, il primo evento della stagione di Serie A 2023/24: tra il 31 ottobre ed il 1 novembre si giocheranno al Biella Forum le tre gare che assegneranno la 28a Supercoppa.

A partire dalla giornata di oggi, venerdì 6 ottobre 2023, sarà possibile acquistare i biglietti per le singole giornate dell’evento, oltre all’abbonamento per entrambi i giorni.

La prima giornata di Final Four, martedì 31 ottobre, sarà dedicata alle Semifinali, con il match tra Itas Trentino e Sir Susa Vim Perugia delle 17.30 ad inaugurare la competizione, e successivamente, alle 20.30, sarà la volta della sfida tra Gas Sales Bluenergy Piacenza e Cucine Lube Civitanova. Il giorno successivo le due semifinaliste vincenti si sfideranno alle 17.00 nel main event che assegnerà la Del Monte® Supercoppa.

Si riportano in coda i link per accedere alla prevendita su Vivaticket e per inviare la richiesta per l’accredito stampa (attivo fino al 18 ottobre).

Per l’ingresso delle persone con disabilità e per altre informazioni inerenti alla biglietteria è possibile contattare l’indirizzo mail: supercoppa@scuolapallavolobiellese.it.

L’evento sarà organizzato dalla Lega Pallavolo Serie A in collaborazione con la Regione Piemonte, il Comune di Biella, il Comitato Regionale FIPAV Piemonte, il Comitato Territoriale Ticino Sesia Tanaro e la Scuola di Pallavolo Biellese.