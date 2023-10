"Frammenti organistici biellesi": la rassegna musicale del patrimonio organistico biellese.

La Diocesi di Biella da sempre è impegnata, con le sue comunità parrocchiali, nella promozione e nel recupero degli organi: antichi strumenti che costellano le chiese del nostro territorio. Sono rarissime a Biella le chiese parrocchiali senza la presenza di un organo. In molte parrocchie sono presenti più organi anche in chiese frazionali, rettorie e santuari.

Potremmo affermare che quasi la metà di questi strumenti ha subito un restauro filologico o comunque è attentamente monitorato.

La rassegna “Frammenti Organistici Biellesi” vuole mettere in luce l’opera delle comunità parrocchiali in questo senso, soprattutto alla luce di alcuni ultimi restauri (Biella Chiavazza, Biella Chiesa Ss. Trinità, Mongrando) o comunque di “costruzione” di nuovi organi (Biella San Biagio – chiesa nuova).

Nella rassegna si intersecherà anche, il 13 ottobre, un appuntamento organistico presso la Cattedrale di Biella organizzato dall’Associazione Organi del Canavese, con il maestro Luca Antoniotti.

La rassegna ha già avuto un’apertura, alcune settimane fa, con il concerto di inaugurazione del restaurato organo Pera, presso la parrocchia di Sant’Eusebio prete in Pollone, nel contesto della festa patronale, con il concerto del maestro Ivan Ronda.

Questa iniziativa vuole essere un primo passo per giungere a un migliore coordinamento degli eventi musicali e, particolarmente, quelli organistici in Diocesi; occasione per riscoprire l’enorme patrimonio comunitario che gli strumenti racchiudono e favorire una rinnovata attenzione liturgica, spirituale e culturale alla musica sacra e organistica.

La rassegna si avvale del sostegno della Conferenza Episcopale Italiana (la gran parte dei restauri ha goduto del determinante sostegno dei fondi “8Xmille”) e della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella che ha destinato un contributo garantendo all’iniziativa di muovere i primi passi.

L’iniziativa si intreccia ed è coordinata con la rassegna “Ad Maiorem Dei Gloriam” dell’Oratorio di San Filippo in Biella, giunta quest’anno alla sua 36° edizione.

Parrocchia Santa Maria Assunta e San Quirico in Biella – Chiavazza

Sabato 7 ottobre

Ore 21 presso la Chiesa Parrocchiale di Chiavazza

Inaugurazione del restauro Rigola dell’organo “Giacinto Bruna 1820 / Carlo Aletti 1884”

Concerto del Maestro Paolo Tarizzo.