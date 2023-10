BiDigital, Massimiliano Donà presenta il suo libro: “Il carrello dalla parte del manico”.

Massimiliano Donà, presidente dell’Unione Nazionale dei consumatori, è molto conosciuto sui social per i suoi reels a favore dei consumatori. Il suo marchio di fabbrica è la conclusione dei video con l’ormai famoso claim “…e voi lo sapevate?”

“Tutto nasce da una domanda: quante volte vi siete sentiti la merce nel carrello? Non mi riferisco soltanto a quando fate la spesa al supermercato, ma anche facendo shopping online o nel negozio di quartiere, al bar, al ristorante, in spiaggia, in farmacia o dal meccanico. Sono tutte occasioni in cui spesso i consumatori pensano che siano gli altri (i venditori, i fornitori di servizi o i ristoratori) ad avere “il coltello dalla parte del manico”. Un libro che racchiude “tecniche di autodifesa per consumatori felici”

Gli scaffali delle librerie sono affollati di volumi che insegnano come fare marketing, come vendere, come manipolare i clienti, ma pochissimi si rivolgono alla controparte, cioè ai consumatori. Chi indirizza i nostri acquisti sa benissimo quanto certe parole, certe immagini o anche solo certi colori possano condizionare le nostre scelte. E la cosa curiosa è che tutti noi -senza distinzioni- per pigrizia, abitudine e diffusi automatismi cadiamo sistematicamente in queste trappole.

Questo libro già dal titolo nasce per soddisfare questa esigenza: rivelare ai consumatori queste tecniche di marketing per dargli la possibilità di difendersi; sfruttare la forza dell’avversario per diventare più bravi di loro. Per questo bisogna mettersi alla guida del carrello!

“Il carrello dalla parte del manico” contiene consigli, contromisure, tecniche per attivare i superpoteri dei consumatori e usarli per vivere felici. Ci sono molti consigli pratici, ma si tratta soprattutto di un viaggio da fare insieme, attraverso il supermercato, il negozio di abbigliamento, la farmacia, il bar, ma anche l’officina, la sosta in autostrada e la piattaforma di e-commerce.