Digital Nomad: come lavorare viaggiando e quali destinazioni scegliere

Se fino a pochi anni fa, vivere viaggiando poteva sembrare un sogno a portata di pochissime persone, con gli sviluppi tecnologici degli ultimi anni, questa è oggi una realtà tangibile per molti professionisti. Come spiaga l'articolo di Vanity Fair , è sempre più diffusa infatti la figura del digital nomad.

Il nomade digitale è infatti una figura che lavora principalmente dal computer, come freelance o dipendente, e non ha quindi l’obbligo di restare sempre in un luogo fisso come può esserlo un ufficio.

Per questa ragione, il digital nomad decide di vivere fuori dal proprio Paese, trovando una base all’estero o, più spesso, cambiando destinazione anche ogni mese. Vediamo insieme quali sono le località migliori per fare il digital nomad e quali figure professionali possono realmente intraprendere questo stile di vita.

Dove vivere?

La prima domanda che tanti si fanno è: ma dove ci si può trasferire facendo al vita del digital nomad? La risposta non è univoca, ma secondo una ricerca di ExpressVPN la destinazioni migliori per il loro rapporto tra servizi offerti e costo della vita sono:

Bali, Indonesia;

Madeira, Portogallo;

Tallinn, Estonia;

le Bermuda;

Chang Mai, Thailandia;

Bangalore, India.

Tutte questa località offrono infatti infrastrutture adeguate, connessioni internet ideali per chi lavora da remoto e comunità costituite da altri nomadi digitali. E, ovviamente, non mancano le bellezze naturali e le tante attività entusiasmanti. Ciò non significa, però, che queste mete siano le uniche opzioni disponibili per la figura del digital nomad.

Se la maggior parte dei nomadi digitali cerca di spostarsi in luoghi esotici, magari in riva al mare, la scelta di un luogo piuttosto che un altro, dipende dai gusti personali. Questo stile di vita offre infatti una grande flessibilità, consentendo di testare tante destinazioni in poco tempo per poi, magari, scegliere in quale soggiornare per più tempo.