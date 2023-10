Luca Stecchi in radio, ospite di ”Radio Free Station"

Martedi’ 10 Ottobre a partire dalle ore 21:00 l’autore e poeta Luca Stecchi sarà ospite della trasmissione “Gli speciali” condotta dalla spiker Maria Elisa Barone in diretta sulla web Radio ”Radio Free Station" .

Nella rubrica, si racconterà dei successi dell’autore, facendo un vero e proprio excursus della sua carriera artistica, si parlerà del backstage dei suoi e delle recenti esperienze fatte in prestigiose giurie in concorsi culturali e di bellezza, ma ci sarà anche occasione per presentare i suoi ultimi progetti culturali ad iniziare da “Nuova Africa“ un lavoro che ha visto Stecchi collaborare con tanti artisti fra cui la cantante Valeria Rossi. Radio Free Station, è una Radio web attiva dal 2007 e ascoltata in molti paesi del Mondo. E’ presente in diverse manifestazioni importanti quali: Festival di Cannes , Festival di Venezia, Festival di Giffoni Festival di Capri con il nostro inviato speciale Tonino Pinto, al Festival di Sanremo e al Web Festival, e al Festival Annuale delle Radio Web. Dal mese di agosto 2019 è media partner di Giffoni Film Festival. L’autore Biellese, è stato ospite di Radio Free Station già in diverse occasioni, un riconoscimento che premia la sua continua evoluzione artistica, e che da lustro al territorio Biellese. Tanti sono i nomi eccellenti che hanno che hanno trovato spazio in questa rubrica radiofonica, alla quale si aggiunge Luca Stecchi. Solo per citarne alcuni: Andrea Bocelli, Mietta, Rosanna Fratello, Simone Cristicchi, Emanuela Aureli, Eleonora Giorgi, Corrado Augias, Toto Cutugno, Serena Grandi, Annalisa Minetti ecc.