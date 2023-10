Vercelli, Polizia di Stato contro il degrado cittadino: l’intervento di sicurezza urbana, FOTO

In osservanza delle direttive impartite dal Prefetto nel corso del recente Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, giunge a conclusione una settimana di serrati controlli realizzati nelle aree cittadine di Corso Marcello Prestinari, Corso Torino, via Monviso e zone limitrofe, che consegna all’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza preziose informazioni del tessuto urbano e dei suoi più recenti sviluppi, finalizzate a pianificare mirati interventi in grado di rispondere alle istanze di sicurezza della cittadinanza.

La capillare attività di prevenzione, messa in campo dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Vercelli, si è concentrata sul controllo degli esercizi commerciali maggiormente frequentati delle predette vie cittadine, dei loro avventori, nonché delle persone e dei veicoli in transito e in sosta sulle stesse.

Più di 50 le persone sottoposte a controllo e identificazione, 30 delle quali con precedenti giudiziari e/o di polizia, una ventina i veicoli controllati.

Nella mattinata del 5 ottobre, dopo un accurato sopralluogo ricognitivo effettuato la sera di martedì 3, con contestuale censimento dei veicoli parcheggiati sulla pubblica via, sprovvisti di copertura assicurativa, uomini e mezzi della Questura, con l’ausilio della Polizia locale e del servizio di rimozione forzata, hanno sequestrato e rimosso da via Pirandello n. 7 autoveicoli, di cui 1 senza targa, elevando contestualmente le sanzioni amministrative di cui all’art. 193 co. II del Codice della Strada. Le medesime contestazioni sono state elevate ad altri 4 autoveicoli, consegnati in custodia giudiziale, ai legittimi proprietari.

Un primo importante risultato nell’attività di contrasto al degrado urbano, che evidenzia la bontà dei modelli di azione inter-istituzionale di sicurezza urbana e integrata, nonché l’impegno e la dedizione della Polizia di Stato al costante servizio del cittadino.

Nei prossimi giorni verranno pianificate e condotte nuove azioni, unitamente alle altre Forze di Polizia operanti in città, anch’esse impegnate in mirati controlli nella zona.