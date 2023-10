Governo 'climafreghista': gli ambientalisti si sbizzarriscono con i cartelli durante la protesta [VIDEO e FOTO]

I cartelli sono sempre stati degli elementi caratteristici degli scioperi del clima organizzati da Fridays for future . Anche questa mattina i ragazzi hanno sfruttato la manifestazione per dare spazio alla loro creatività.

Ma a Torino non potevano mancare anche i gruppi dei No Tav, da anni impegnati nelle loro manifestazioni nei territori della Val Susa. Quest'anno presenti al corteo con la scritta: "Soldi all'ambiente non alle armi e alle grandi opere no TAV".

Per l'ambiente e contro gli sprechi