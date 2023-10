Sono state diverse le chiamate che ieri giovedì 5 ottobre sono arrivate al 112 per richieste di intervento delle forze dell'ordine per liti.

In particolare, in diverse occasioni sono intervenuti i Carabinieri: questo è successo a Trivero per ben due volte, una volta ad Andorno, a Pray e a Cossato. In quest'ultima occasione sono intervenuti per un diverbio tra vicini, che fortunatamente si è concluso con l'accordo delle parti.