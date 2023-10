Biella: Polizia tra le bancarelle per una lite tra un ambulante e un avventore

La Polizia ieri giovedì 5 ottobre è intervenuta al mercato in piazza Falcone a Biella, per sedare una lite tra un avventore e un ambulante.

A chiamare il 112 è stata una donna, che mentre era intenta a guardare la merce in una bancarella si era allontanata di qualche passo per salutare un conoscente con un capo di abbigliamento in mano, e ed è stata ripresa verbalmente dall'ambulante che temeva volesse allontanarsi con la merce. Di lì è nata una discussione animata.

All'arrivo delle forze dell'ordine le parti si sono però chiarite senza difficoltà.