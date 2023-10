Biella Chiavazza, fuga di gas in una casa in ristrutturazione, foto archivio

Intervento dei Vigili del Fuoco nel pomeriggio di oggi venerdì 5 ottobre a Biella Chiavazza, in via Brovarone, per una fuga di gas.

A chiamare il 112 sono stati gli abitanti di una casa dove si stanno effettuando dei lavori di ristrutturazione.

E' stato proprio durante i lavori, che un tubo è stato danneggiato facendo fuoriuscire il gas, motivo per cui sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a metterlo in sicurezza in attesa dell'arrivo dei tecnici che hanno risolto il problema.