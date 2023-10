Il “grazie” a Don Claudio Maggia dalla comunità di Bioglio

Domenica primo ottobre, ho partecipato nella Chiesa Parrocchiale di Ponzone, alla S. Messa celebrata dal Parroco don Claudio Maggia, che dopo 37 anni di servizio pastorale anche a Cereie e Pratrivero, lasciava la guida.

Il passare degli anni con il ritmo e l’impegno della sua missione, hanno lasciato il segno. I suoi Parrocchiani con le Autorità dei paesi vicini, hanno voluto preparare questa particolare giornata di festa per salutarlo e ringraziarlo per gli anni trascorsi con loro. Moltissima gente ha partecipato a questa festa, solennizzata anche dalla presenza delle Cantorie dei paesi, terminata in mattinata con un rinfresco allestito dai volontari davanti alla Chiesa, permettendo così ai presenti di salutare il loro Parroco.

A don Claudio desidero rivolgere un sentito “Grazie” anche dalla Comunità di Bioglio dove è stato Parroco per diversi anni, prima di trasferirsi nel basso Triverese, lasciando un bel ricordo per il servizio e la collaborazione con la gente del paese e le Istituzioni. Ha dialogato con tutti, anche con una particolare severità e intelligenza, soprattutto con i giovani non solo del paese, ai quali ha insegnato che il dialogo ed il sacrificio sono la base del vivere sereno, ed anche per questi insegnamenti desiderano rivolgergli il loro “Grazie”.

I giovani ricordano con una certa nostalgia i periodi di vacanza trascorsi a Cheverel, frazione del Comune di La Salle in Valle d’Aosta, dove tutti gli anni si trovavano durante le vacanze per qualche settimana nella vecchia scuola frazionale ora trasformata e resa più accogliente, per capire cosa significa vivere senza le comodità di casa, senza l’acqua calda, la presenza dei genitori e di tutti i confort. Ricordano volentieri ed anche con una certa nostalgia, le lunghe camminate in montagna ed i ‘Campi estivi’, con lunghi percorsi non solo nelle vallate della zona ma anche di fuori Regione, con il necessario nello zaino, dove ai pasti era sufficiente una pagnotta, una scatoletta di carne con un poco di frutta, accompagnati con l’acqua sorgiva per dissetarsi. Il sacco a pelo era il letto che ognuno si portava per trascorrere le notti, dopo aver bussato nelle case che si incontravano, per riposare nelle stalle o nei fienili. Questi in particolare, oltre al altri più educativi ed importanti, sono i momenti che i giovani di quei tempi hanno vissuto e desiderano ricordare, per dire a don Claudio il loro “Grazie”.

Dopo le dimissioni, come da suo desiderio, non si trasferirà a Biella, ma passerà la sua anzianità nella Casa Parrocchiale di Pratrivero, per trascorrere in serenità il resto della sua vita. Se ti farà piacere verremo a trovarti, per salutarti e ricordare insieme i bei momenti trascorsi in compagnia. “Auguri don Claudio”, di buona salute, uniti ad una preghiera che anche i Biogliesi desiderano recitare, rivolgendosi alla Madonna del loro Santuario di Banchette che anche tu hai conosciuto e frequentato. Un abbraccio fraterno da noi tutti.