Biella “7° Biella Classic”, ecco come cambia la viabilità

In occasione della manifestazione di regolarità turistica per auto d’epoca “7° Biella Classic”, in programma sabato 7 ottobre sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e la temporanea sospensione della circolazione veicolare, eccetto autorizzati (veicoli al seguito della manifestazione facilmente identificabili e mezzi di soccorso in emergenza), nella seguente area e periodo:

• via Lamarmora, carreggiata nord, tratto tra la rotatoria con piazza Vittorio Veneto est/via Torino e quella con Piazza V. Veneto Ovest e via Aldo Moro (escluse) dalle ore 20,00 di venerdì 06 ottobre alle ore 2,00 di domenica 08 ottobre 2023.