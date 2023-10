Biella, in partenza i lavori al tunnel di Corso San Maurizio - Foto archivio newsbiella.it

Il tunnel di Corso San Maurizio a Biella, sito al km 16+600 della Strada Statale 758 Masserano-Mongrando, e chiuso dallo scorso 5 agosto in direzione Mongrando, è stato recentemente oggetto della segnalazione di un nostro lettore Leggi anche Un lettore scrive: “Silenzio sul tunnel di Corso San Maurizio chiuso da mesi, non interessa a nessuno?

Newsbiella.it ha quindi interpellato ANAS per fare il punto della situazione. “Il tunnel – dicono da ANAS - si allaga ogni volta che piove, quindi la nostra società non vuole aprirlo e chiuderlo ad ogni precipitazione. Quindi lo abbiamo chiuso con ordinanza del 5 agosto allo scopo di risolvere definitivamente la situazione, e anche per questioni di sicurezza”.

“A breve – continua ANAS – inizieranno due tipi di intervento. Lo svuotamento dell’acqua ancora presente nel tunnel, e poi l’installazione di nuove pompe (tecnicamente dette “impianti di sollevamento dell’acqua”). Si prevede una tempistica di lavoro in termini di settimane”.