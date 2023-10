Sport e solidarietà: il Teens regala 50 palloni alla Scuola Basket Faenza

Iniziativa a scopo sociale per il Teens Basket Biella: la società cestistica biellese, in collaborazione con Decathlon, ha acquistato e inviato a Faenza 50 palloni da minibasket, regalandoli alla società Basket Faenza, duramente colpita dalla terribile alluvione che lo scorso luglio ha devastato parte della regione.

Spiega Luciano D’Agostino, presidente del Teens: «Lo sport genera divertimento e benessere, ma promuove anche valori come solidarietà e amicizia, capaci di avvicinare persone che vivono anche a centinaia di chilometri di distanza. Siamo felici di aver contribuito con un piccolo gesto alla ripresa delle attività sportive in un luogo dove c’è ancora molto da fare per tornare alla formalità».

L’idea è nata dalla proposta di una famiglia del Teens, che recentemente ha partecipato a un progetto di volontariato proprio in Emilia Romagna, a sostegno delle popolazioni danneggiate dall’alluvione.