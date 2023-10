Pallavolo, Bonprix TeamVolley: esordio a Lessona per la Serie B2

Esordio in campionato per il bonprix. TeamVolley, che si prepara ad affrontare la sua seconda stagione consecutiva in Serie B2 nazionale.

Le ragazze di coach Fabrizio Preziosa debutteranno sabato 7 ottobre al Palasport di Lessona – primo servizio alle ore 20.30 – contro il Lazzate Volley, una delle tante avversarie lombarde del girone.

«Finalmente si riparte – dice il coach – dopo sei settimane di preparazione tosta. Il girone è difficile, a causa della zona geografica: non abbiamo mai affrontato squadre lombarde e conosciamo poco dei sestetti avversari. Molte partite saranno un salto nel buio, quindi dovremo focalizzarci sulla nostra metà campo: sarà più importante guardare a quello che faremo noi, giocando una pallavolo di un certo tipo per imporci nella partita. Non ci sono alternative, il lato tattico si potrà sperimentare dalla seconda giornata in poi, quando avremo i video e gli scout delle avversarie. Dobbiamo comunque partire nel modo migliore, diversamente dall’anno scorso, con una sconfitta che ci aveva pregiudicato a livello di umore. Difficile fare previsioni sul campionato, ma penso sarà all’insegna dell’equilibrio. Ci sono le favorite ma come sempre qualcuno riesce a sorprendere, altri deludono le attese. Noi dobbiamo tenere quattro squadre dietro il prima possibile e fare una stagione tranquilla, ma il nostro marchio di fabbrica è la sofferenza. Su questo lavoreremo».

Aggiunge capitan Alessia Diego: «Arriviamo alla prima giornata consapevoli che se lavoriamo in modo attento e ordinato, eseguendo le indicazioni tecnico-tattiche dello staff e mantenendo un ritmo elevato di allenamento in settimana, in partita possiamo offrire grandi prestazioni. Lo si è visto alla September Cup di Torino. Viceversa, appena abbassiamo la soglia dell’attenzione, non ascoltiamo gli allenatori e ci “perdiamo” in palestra, le brutte prestazioni sono dietro l’angolo. La soglia è davvero sottile. Arriviamo anche all’esordio senza conoscere l’avversario, non avendo a disposizione i video. La tattica sarà quindi ridotta al minimo, dovremo far leva sulla nostra prestazione e le nostre capacità».