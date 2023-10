Golf Club Cavaglià, i risultati delle ultime gare.

Massaglia nel The Royal Diamond for Spirito Cocktails

Sabato si giocherà il The Royal Diamond for Spirito Cocktails (18 buche Stableford, 2 categorie) con in palio un diamante per il 1° lordo e altri premi speciali. Dopo la premiazione lo sponsor offrirà un assaggio dei suoi caratteristici cocktails a tutti i presenti.

Premiati. 1a categoria: 1° Lordo Gianni Massaglia Cavaglià 30, 1° netto Claudio Noussan Panorama Golf 37, 2° Netto Marco Zanetti Cavaglià 36, 3° Netto Patrizio Ubezio Cavaglià 36. 2a categoria: 1° Netto Massimo Marangon Cavaglià 42, 2° Netto Roberto Fere Vigevano 41, 3° Netto Giovanna Magarini Cavaglià 39. 1° Ladies Maria Jose' Delfino Cavaglià 39. 1° Seniores Remi Pierre Lagnier Courmayeur 38. Buca 6 nearest femminile Vagone Silvia Maria m. 1,15. Buca 10 nearest maschile Pautasso Luigi m. 1,31. Buca 5 driving contest femminile Vagnone Silvia Maria. Buca 5 driving contest maschile Ottaviano Stefano.