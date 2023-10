Giro d'Italia a Oropa? A giorni verranno svelate le tappe della corsa rosa

A giorni si conosceranno i dettagli sulla “Grande Partenza” del Giro d'Italia 2024, ovvero la partenza e le prime tappe della manifestazione ciclistica (giunta alla 107° edizione) che prenderà il via il prossimo 4 maggio, con arrivo previsto il 26.

Al momento, non vi è ancora nulla di ufficiale ma sono sempre più insistenti le voci che vorrebbero il Biellese come una delle mete designate per la corsa rosa. A corroborare questo possibile scenario un anniversario speciale: l'impresa di Marco Pantani, compiuta a Oropa nel 1999, rimasta impressa negli occhi di ogni sportivo, a distanza di 25 anni.

Indiscrezioni parlerebbero anche di un passaggio in Valle Cervo ma ogni conferma sull'argomento arriverà nei prossimi giorni dagli stessi organizzatori della nota rassegna. E il territorio già spera (e auspica) di rivedere “sotto casa” i campioni del ciclismo.