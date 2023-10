Basket serie C: Aaron Lomele a Biella Next

ASD Biella Next comunica l'accordo raggiunto con l'atleta Aaron Lomele per la stagione 2023/2024. Già aggregatosi in settimana alla squadra esordirà domani sera nel primo match interno contro Basket College Novara.

Nato il 27 luglio 2004 inizia a giocare a basket nella società della sua città il 3S Basket Cordenons e la prima chiamata piemontese arriva nel 2019 grazie alla Junior Basket Casale. L'anno successivo si trasferisce nella neonata Monferrato Basket dove affronta il campionato Under 18 Eccellenza e assaggia quello dei grandi con l'A2. La stagione successiva si divide tra A2, Under 19 e Serie D con le maglie sempre di Monferrato Basket e del Cb Team Basket. Nel 2022/2023 l'approdo in serie B con la maglia del Langhe Roero Basketball (media di 4,8 punti nelle 29 partite giocate) e l'Under 19 Eccellenza con la maglia di Novipiù Campus.

Queste le parole di coach Nicola Danna: "Sono molto contento e soddisfatto dell'arrivo di Aaron. La sua presenza va a completare il reparto degli esterni aggiungendo atletismo e versatilità alla squadra. Ci aspettiamo da lui un impatto immediato, le qualità tecniche e fisiche sono indubbie, quello che ci ha colpiti di più al momento sono la disponibilità e la voglia mettersi a disposizione del gruppo sotto tutti gli aspetti."