7° “Biella Classic”, in gara 18 equipaggi della “Giovanni Bracco”

Sono diciotto gli equipaggi della Scuderia Giovanni Bracco di Biella che prenderanno parte, questo fine settimana, alla settima edizione della gara di Regolarità Classica e Regolarità Turistica per Auto Storiche e Auto Moderne “Biella Classic”.

“Biella Classic” Regolarità Classica

I primi a partire dei cinque equipaggi della “Bracco” che gareggeranno nella categoria “Regolarità Classica” saranno il driver A Mauro Todeschini e Fiorenza Boggio, in gara con il numero 7 sulle portiere della loro Autobianchi A 112 Abarth del 1972 (6° raggruppamento). Subito dietro di loro, e quindi con il numero 8, partiranno il driver B, Giorgio Delpiano e Andrea Vigna, in gara con una bella Porsche 356 AT2 Coupé del 1959 (3° raggruppamento). A seguire, con il numero 11, sarà poi la volta del driver B Davide Callegher con Giorgia Callegher sulla sua Innocenti Mini MK3 del 1972 (6° raggruppamento); quindi, con il numero 15, entreranno in gara il driver C Ferdinando Zaniboni in coppia con Giusy Maria Barbanotti sull’abituale Ford Mustang Convertibile del 1965 (4° raggruppamento). Poco dopo, con il numero 26, partiranno invece Luigi Vigna e il figlio Filippo Maria Vigna, in gara questa volta con la loro Austin Healey 100 BN2 del 1955 (3° raggruppamento). Va ricordato che Filippo Vigna, che è Presidente della Scuderia Giovanni Bracco da novembre dell’anno scorso, è stato nei giorni scorsi nominato Vicepresidente della Commissione Sportiva di ACI Biella.

Biella Classic Regolarità Turistica

Nella categoria “Regolarità Turistica” gareggeranno invece tredici equipaggi, dodici con vetture storiche e uno con vettura moderna. I primi a partire del gruppo saranno, con il numero 101, Andrea Bagatello e Jessica Tasinato, nuovamente in gara con la loro Lancia Fulvia HF (5° raggruppamento). Due posizioni più dietro, quindi con il 103, partiranno invece Alberto Ritegno e Marco Barbera, in gara con una Triumph TR3 (3° raggruppamento).

A seguire, con il numero 106 entreranno in gara Roberto Danasino e la moglie Giuliana Ceria, su MG B (4° raggruppamento); mentre con il numero 108 gareggeranno Guido Zanone e Guglielmo Barberis, su Mercedes 230 SL Pagoda (4° raggruppamento); con il 113 Daniele Rotella e Francesco Lanzo, su Porsche 911 T (5° raggruppamento); con il numero 115 Marco Thiebat e Guido Oleari, su Fiat 124 Coupé Sport (5° raggruppamento); con il 122, Alberto Dellavedova e Giancarlo Brandolin, su Triumph TR 6 (5° raggruppamento); con il 130, Carlo Passare e Matteo Passare, su Porsche 2.4 S (6° raggruppamento); con il 132, Paolo Ciscato ed Elena Ciscato, su Alfa Romeo Spider 1300 Junior (6° raggruppamento); con il numero 142, Giuseppe Pivano e "Gero" Palmeri, su Alfa Romeo Spider (8° raggruppamento); con il 145, Simone Gonzino e Giuseppina Esposito, su Porsche 911 SC (8° raggruppamento); e ancora, con il numero 152, Pietro Barazza e Giuseppe Barazza, su Austin Mini Mayfair II (9° raggruppamento). Con il numero 161 saranno invece al via Fabrizio Roman e Matteo Bellio, su Renault Clio , unico equipaggio della Scuderia in gara nella categoria “auto moderne”.

Organizzata dalla scuderia APV Classic con l'aiuto dell'ASD Veglio4x4 e di M3 Event, la gara, come sempre patrocinata da ACI Biella e dal Comune di Biella, si svolgerà nella sola giornata di sabato 7 ottobre. La partenza verrà data a Biella, in via Lamarmora, alle 10,30, dove le vetture ritorneranno a partire dalle ore 16,30. La "pausa pranzo" sarà ad Andorno Micca (alle 12,10), la "sosta aperitivo" a Tavigliano (alle 15,45).

Il percorso, che si snoda nella parte settentrionale della Provincia di Biella, ha una lunghezza complessiva di circa 148,18 chilometri. Le prove cronometrate saranno 45 per la Regolarità Classica e 35 per la Regolarità Turistica; in entrambi i casi più due prove di media.

Va ancora ricordato che il 7° Biella Classic è anche l’ultima prova del “trittico” biellese di regolarità promosso da ACI Biella (che comprende Valli Biellesi, Occhieppo Graglia e Biella Classic) e che vede la Scuderia Giovanni Bracco e i suoi equipaggi in ottima posizione di classifica.