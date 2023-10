"Mirella Gallo Jazz 5et", grande musica a Gaglianico

Sabato 7 Ottobre alle ore 21 presso l' Auditorium Comunale di Gaglianico serata di musica di alto livello con "Mirella Gallo Jazz 5et".

Il Quintetto è composto da: Mirella Gallo (vocal), Max Gallo (guitar), Massimo Artiglia (piano), Roberto Chiriaco (bass), Claudio Montagnol (drums), musicisti attivi su tutto il territorio nazionale che vantano collaborazioni con musicisti di fama internazionale. Questo il curriculum del chitarrista torinese Max Gallo. Diploma in arrangiamento e composizione per Big Band, ha collaborato e suonato con alcuni grandi nomi del Jazz internazionale come John Riley - Scott Hamilton - Byron Landham - Hector Costita - John Webber - Riccardo Zegna - Emanuele Cisi - Riccardo Fioravanti - Attilio Zanchi - Carlo Atti - Guido Manusardi - Michele Bozza - Vittorio Sicbaldi - Nicola Stranieri - Patrizia Conte - Luciano Milanese - Gianni Cazzola ed altri. E' stato ospite per due edizioni come Resident Band con il suo Quartetto ad Umbria Jazz e partecipato a vari Festival e Rassegne.

"Mirella Gallo Jazz 5et" presenteranno alcuni brani tratti dal Real Book rivisitati in chiave swing, latin e funk e un omaggio al grande Pino Daniele.

L'ingresso è libero. Per info e prenotazioni il 3382485262 (Claudio)