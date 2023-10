Sostegno, al Museo del Bramaterra un incontro “diVino”

Il Museo del Territorio Biellese, in collaborazione con la Rete Museale Biellese, prosegue la proposta di un ciclo di visite guidate, per mettere in relazione il patrimonio storico, archeologico e artistico del Museo con il contesto territoriale, permettendo al contempo la valorizzazione dei siti aderenti alla Rete, anche durante i mesi di chiusura al pubblico.

Domenica 15 ottobre – Incontro diVino

Museo del Bramaterra | Sostegno, fraz. Casa del Bosco

Un incontro sul tema del vino: al Museo del Territorio i reperti racconteranno la nascita antichissima di questa bevanda e la coltivazione della vite, dai Greci alle sue trasformazioni, presso i Celti e i Romani. La visita proseguirà a Sostegno con un’escursione tra i vigneti e pranzo al sacco, per concludersi al Museo del Bramaterra, alla scoperta degli strumenti vitivinicoli della nostra tradizione.

Il ritrovo è al Museo del Territorio Biellese alle ore 10.00. Si proseguirà poi con una navetta gratuita verso Casa del Bosco. Il rientro a Biella è previsto per le 17.30.

L’escursione sarà guidata da un accompagnatore naturalistico, durerà circa 3 ore e presenta un dislivello di 200 metri. Si consigliano abbigliamento adeguato e scarponcini.

Il pranzo al sacco è a carico delle persone partecipanti.

La partecipazione all’evento è gratuita con prenotazione obbligatoria (massimo 25 persone).

In caso di maltempo l’iniziativa sarà rinviata ad altra data.

Per maggiori informazioni: 015.252.9345 – museo@comune.biella.it.