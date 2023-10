Il Consiglio premia i vincitori del torneo nazionale “Il Calcio è di Tutti”

Tanti gli atleti di Juventus for Special, Terzo Tempo e Torino for Disabled presenti in sala Viglione, a Palazzo Lascaris, per la cerimonia di consegna degli attestati di merito che il Consiglio regionale ha voluto organizzare per premiare i vincitori del torneo nazionale “Il Calcio è di Tutti”, della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale (Dcps).

Poco dopo la sua istituzione nel 2019, la Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale ha dovuto rallentare le sue attività a causa della pandemia, riprendendo a pieno ritmo con l’allentarsi delle restrizioni. Il progetto di calcio a 7 denominato “Il Calcio è di Tutti” ha potuto disputare interamente il suo primo campionato solo a partire dalla stagione 2022/2023. Il progetto prevede l’affiliazione alla FIGC delle società interessate e il tesseramento sia degli atleti che degli educatori sportivi. Ogni società organizza allenamenti settimanali per le squadre, di composizione mista, maschile e femminile, mentre la DCPS supervisiona e coordina il campionato strutturato per gradi omogenei di disabilità. tutte le partite sono arbitrate dagli ufficiali di gara della FIGC.

“Il Calcio è di Tutti” mira a favorire un’ampia partecipazione al calcio di giocatori con diverse tipologie di disabilità attraverso la creazione di un contesto di gioco ufficiale, strutturato e organizzato dalla FIGC. Rappresenta il risultato finale di anni di impegno e collaborazioni della Federazione e della DCPS (Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale) su più livelli. L’obiettivo primario è diffondere sempre di più la pratica calcistica tra i calciatori che vivono situazioni di fragilità, evitando o limitando barriere economiche, sociali, fisiche e culturali che attualmente escludono i giocatori, impedendo l’accesso allo sport.

La finale, che si è svolta al Centro Tecnico Federale di Coverciano lo scorso maggio, ha visto la partecipazione di 25 squadre, per un totale di circa 450 atleti, atto conclusivo della stagione sportiva 2022-2023, alla quale hanno partecipato 115 società e 140 squadre (suddivise in 12 concentramenti regionali), in gran parte gemellate con club di Serie A, Serie B, Lega Pro e della Lega Nazionale Dilettanti. La DCPS conta circa 3200 tesserati, di cui 2400 sono atleti, ed è aperta agli atleti con disabilità cognitivo-relazionali e problemi psichiatrici.

“Oggi celebriamo un grande risultato sportivo. Voi atleti siete la dimostrazione più vera che esiste un calcio attraverso il quale si possono realizzare progetti inclusivi che regalano, speranza divertimento e futuro - con queste parole il presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Stefano Allasia, ha accolto gli atleti vincitori - con riconoscimenti come quello di oggi, dobbiamo continuare a promuovere un cambiamento culturale valorizzando il ruolo dello sport nella crescita personale del singolo: avvicinare alla pratica sportiva quanti più atleti possibile e far capire che lo sport può essere accessibile a tutti.

Presenti all’iniziativa anche le consigliere Monica Canalis, Francesca Frediani e il consigliere Maurizio Marello.