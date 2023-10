SisAv: L’azienda biellese in prima linea per l’automazione e la digitalizzazione delle imprese produttive

L’azienda cossatese SisAv - acronimo di Sistemi Avanzati Elettronici - nasce nel 1999 e, sin da allora, si è occupata dell’elettronica applicata al campo dell’automazione industriale. Automazione dei processi produttivi, acquisizione di dati, elettronica medicale e condizioni proibitive, rappresentano solo alcune delle caratteristiche dei prodotti trattati dall’azienda: “Il fulcro della nostra mission si rispecchia nella personalizzazione dei prodotti - afferma la CEO & marketing manager, Francesca Di Dio Busa - Da oltre vent’anni ci occupiamo di fornire alle aziende l’hardware configurato esattamente per rispondere alle specifiche necessità di ogni azienda”.

L’impresa si dedica inoltre, da oltre otto anni, all’elettronica medicale e supporta l’adozione da parte degli ospedali delle apparecchiature utili alle nostre stesse visite ed esami: “La base della nostra concezione si fonda sulla digitalizzazione dei processi, per sostenere la competitività delle aziende e supportare i medici sul campo, aumentandone l’efficienza per dedicare il proprio tempo alla salute delle persone” spiega.

La digitalizzazione è un incredibile strumento, che apre la visione a nuove prospettive: “Viene spesso percepita come un rischio, in quanto cambiamento, ma occorre invece considerarla un’opportunità: nuove sfide, nuove professioni e specializzazioni; nuovi mestieri! Permette all’uomo di sperimentare una libertà di pensiero mai raggiunta in precedenza, per applicare la mente al lavoro pesante, delegato alle macchine”.

La vision di SisAv rispecchia l’esigenza di fornire un contributo pratico a tutte le aziende che necessitano di un partner affidabile a cui demandare la scelta di un hardware professionale. L’azienda è in continua crescita e sviluppo: “Un importante traguardo raggiunto è rappresentato da CIBUS TEC, la fiera che si terrà a Parma alla fine di ottobre: un evento altamente specializzato dedicato alle tecnologie per il settore alimentare e delle bevande, nel quale porteremo il nostro contributo”. Durante la fiera verrà presentato l’Osservatorio Machinery per il Food & Beverage, il primo osservatorio dedicato all’industria meccano-alimentare.

Per informazioni:

Sede: Via Guglielmo Marconi, 11D – Cossato (BI)

Telefono: +39 015 983206

Sito: www.sisav.it