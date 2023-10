La mostra “Virgo Materque” approda a Mottalciata.

Si è tenuta sabato 30 settembre, nella Chiesa di San Vincenzo, a Mottalciata, la mostra artistica “Virgo Materque”. L’esposizione, curata dall'esperta d'arte Claudia Ghiraldello e promossa dal Sindaco di Mottalciata, Roberto Vanzi, ha accolto non solo i biellesi, ma molti visitatori fuori provincia.

La rassegna ha avuto la prima inaugurazione lo scorso marzo, nel Palazzo della Provincia di Biella e propone mediante 27 pannelli, un percorso di immagini basate sulla figura della Madonna tardogotica: vergine terrena e madre divina. L'itinerario presenta opere, comprese da Biella a Borgomanero, provenienti da 18 comuni.

Il parroco, Alberto Boschetto, che ha accolto i visitatori si è dimostrato molto soddisfatto nel vedere la chiesa arricchita da questa mostra e apprezzata dagli ospiti. Il Sindaco Roberto Vanzi ha aperto il suo intervento sottolineando l'importante realtà storica di Mottalciata e in particolare di questa chiesa, ricca di opere artistiche di spicco. La curatrice Claudia Ghiraldello ha tenuto una conferenza per illustrare il tema centrale, tra iconografia e simbolismo, e ha intrattenuto il pubblico con svariate curiosità che hanno suscitato molto interesse. Tra queste la presenza di una composizione di fragole che Ghiraldello ha voluto posizionare sulla balaustra, accanto al catalogo, che nella prefazione, porta la firma del Vescovo di Biella, Roberto Farinella. Proprio la fragola, come spiegato dalla curatrice, rappresenta infatti l'Incarnazione di Cristo e dunque è diventata simbolo dell’esposizione.

La mostra verrà aperta al pubblico ogni sabato, dalle ore 15:00 alle o 18:00, ogni domenica, dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00, fino al 28 ottobre, con ingresso libero.