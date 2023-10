Sicurezza stradale, ACI Biella coinvolge 500 studenti: il convegno a Città Studi, FOTO

Mercoledì 4 ottobre, sono stati in molti gli “addetti ai lavori”, relatori e divulgatori appassionati che hanno saputo coinvolgere attivamente un pubblico particolarmente attento e propositivo: “Sicurezza stradale e rispetto delle regole vincono sempre, sia su strada che in pista - esordisce il Presidente ACI, Andrea Gibello – L’incontro è stato, da noi, fortemente promosso: il nostro compito è di fornire assistenza agli automobilisti e supportare le manifestazioni sportive, ma la missione più importante è il sostegno giovani, in materia di sicurezza ed educazione stradale”.

Nella vita di tutti i giorni, come ha evidenziato Gibello, prendiamo la macchina o la moto, per andare al lavoro e siamo conducenti; ma poi scendiamo, camminiamo, attraversiamo strade e percorriamo i marciapiedi: diventando dei pedoni. Qualcuno di noi usa la moto mentre a volte, non solo per sport, andiamo in bici: “Davvero fondamentale è il rispetto reciproco – continua Gibello – Le regole sono molto simili, indipendentemente dai contesti, le accortezze per una guida sicura, valgono ovunque: la posizione di guida, delle mani sul voltane… Ma ciò che conta realmente è l’attenzione e il riguardo verso gli altri”.

In Italia, ogni anno, sono più di 3000 i morti sulle strade: il 70 % degli incidenti letali avviene in città, non per l’elevata velocità, ma per le disattenzioni al volante. Il tempo di reazione è di circa un secondo e in quel lasso di tempo, ad una velocità di 50 km/h (velocità che ciascuno di noi raggiunge abitualmente), si percorrono circa 15 m e in contesti ristretti, le conclusioni non possono che decretare la “vittoria” o la “sconfitta”, di sé e degli altri. Tutto questo nel giro di un secondo. La minima distrazione equivale a decine di metri che assottigliano la distanza fra noi e chi ci sta di fronte: quell’istante decreta la frenata, l’incidente o la morte.

Gli istruttori, provenienti da diverse città, si sono stupiti dell’affluenza: “Ringrazio i professori che hanno contribuito al coinvolgimento degli studenti, su una tematica così gravosa e rilevante – prosegue il Presidente – Il ‘format’, positivo e molto coinvolgente, ha visto una forte interazione e sostegno dei ragazzi che, in veste di futuri conducenti, saranno consapevoli dei rischi che si corrono e le strategie per ridurli”.

All’appuntamento sono intervenuti i rappresentanti degli enti territoriali e della sicurezza stradale: il Sindaco di Biella, Claudio Corradino; il Presidente ACI, Andrea Gibello e il Direttore Paolo Pinto; Emiliano Cantagallo, responsabile di Roma Bike Park; il pilota, Andrea Montermini e i rappresentanti dell’Ufficio Scolastico territoriale, Laura Zanotti e Luigi Talamanca.

Le due ore di interventi, filmati e illustrazioni, non hanno appiattito l’attenzione degli studenti, che si sono rivelati entusiasti di imparare, di apprendere e di proteggersi.