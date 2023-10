Inner Wheel Biella Piazzo, visita della Governatrice del Distretto 204 Marinello

Nella serata di martedì 3 ottobre, la Governatrice del Distretto 204 per l'anno 2023-2024, Nika Marinello, ha fatto visita al Club Inner Wheel Biella Piazzo presso il Circolo Sociale Biellese.

La visita della Governatrice distrettuale è un appuntamento che per tradizione scandisce uno dei momenti più importanti dell'anno innerino, in quanto finalizzato al confronto di idee fra il Club e la Governatrice, ma anche occasione per illustrare le attività svolte e quelle in programma nel corso dell'anno.

Durante la serata Nika Marinello si è soffermata sulla ricorrenza del prossimo 10 gennaio, centenario di fondazione dell’I.W. a Manchester da parte di Margarette Oliver Golding, come opportunità per riconoscere e rinnovare il senso di appartenenza al Club e mettere a disposizione le competenze individuali e il desiderio di servire collettivamente: ogni socia con la propria luce, in linea con i festeggiamenti nazionali che si terranno a Salerno, durante la manifestazione "Luci d'artista".

Durante la serata si è svolta inoltre la cerimonia che ha visto l’ingresso nel Club di Elena Bilotti e Ivana Franco.