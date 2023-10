Biellese da scoprire, località Asmara in Valle Cervo: da qui molte passeggiate immerse nella natura, FOTO e VIDEO

La Valle Cervo offre una grande varietà di attrazioni, sia naturali che antropiche.

Il torrente omonimo, lungo la sua discesa a valle talvolta dolce e prolifica di lame o burrascosa e scoscesa fra le rocce impervie, narra le storie dei borghi che attraversa nati lungo le sue rive. Non mancano paesaggi rocciosi, discese boschive e prati verdeggianti, che spesso ospitano le mucche al pascolo accompagnate dai vitellini.

In località Asmara l’antico ponte, conosciuto come “Ponte delle Fontane”, è noto per la piscina naturale al di sotto di esso dove, nelle giornate estive, molte persone si ritrovano per rinfrescarsi nelle acque del Cervo e fare il bagno in compagnia. Da qui si parte per passeggiate che si diramano in ogni direzione: è possibile salire verso il Santuario di San Giovanni, in località Oretto, noto per le peculiari caratteristiche e l’ampio panorama; si può proseguire verso Driagno e Riabella, passando sui sentieri ripuliti e gli itinerari programmati; oppure recarsi verso Quittengo, percorrendo le mulattiere in pietra, storici passaggi per l’approvvigionamento in quota.

Ricca di storia la “valle dell’acqua” che offriva, un tempo, l’energia per le antiche fabbriche e stabilimenti che costellavano il letto del “Sarv”, ancora oggi in funzione, o visitabili.

Durante le passeggiate autunnali, immersi nel foliage variopinto, è possibile osservare il panorama che mano a mano si tinge di giallo e rosso, per poi spogliarsi del fitto fogliame. Antichi ponti in pietra, panorami incontaminati e ricchi borghi medievali, che rimangono oggi, proprio come un tempo.

Non mancano percorsi e sentieri di difficoltà variabile, per camminate, passeggiate e trekking, rendendo la valle un luogo adatto a tutti, sia a piedi, che in bici.