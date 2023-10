Un lettore segnala: “Balletto dei limiti tra Candelo e Benna, dubbi su passaggi pedonali rialzati “ FOTO

La messa in sicurezza dell'ex strada provinciale, ora comunale, fra Candelo San Giacomo e Benna fa discutere. Al centro dell'attenzione ci sono una serie di attraversamenti pedonali e la segnaletica che hanno trovato spazio in quel tratto.

“Negli ultimi mesi sono state realizzate lungo la strada in questione opere per rallentare il traffico. Due nel territorio candelese e due in quello bennese. A corredo di queste opere è cominciato un 'balletto' dei limiti. Per esempio, in principio, mentre a Benna si poteva circolare a 50 km orari, a Candelo vigeva il limite dei 30 km orari – scrive in una lettera un cittadino - . La confusione resta grande. Anche le perplessità sul tipo di soluzione adottata per governare la velocità dei veicoli su queste strada di collegamento fra i due centri abitati. Sono sorti dei dubbi sulla scelta di costruire dei passaggi pedonali rialzati che sembrano più che altro dei dossi camuffati. Alcuni di questi passaggi mettono in collegamento dei marciapiedi con dei prati… Alcune persone si sono invece chieste perché non installare dei rilevatori di velocità senza bisogno di trasformare la strada”.

Pronta la risposta delle amministrazioni che presto faranno pervenire allo stesso. “Si tratta di un intervento di messa in sicurezza al quale abbiamo lavorato assieme noi – spiegano i sindaci di Benna e Candelo Cristina Sitzia e Paolo Gelone - . Negli anni abbiamo ricevuto diverse segnalazioni di auto che andavano ad alta velocità su questo tratto di strada. E lì dobbiamo contare che ci sono diverse abitazioni, ci sono fermate dei bus, i ragazzi che vanno a piedi per andare a scuola. Ci sono stati anche incidenti non da poco, in alcuni casi anche mortali. Abbiamo semplicemente deciso di renderla più sicura con attraversamenti pedonali rialzati, punti luce in alcune zone particolarmente buie e allargamenti della carreggiata. E' stata la risposta naturale a un problema serio”.

Nello specifico, Sitzia sottolinea che “la cartellonistica per quel che ci riguarda la metteremo a punto in questi giorni, ma il limite è comunque di 50 chilometri orari come previsto su quei tratti di strada”. Sulla stessa linea d'onda anche il primo cittadino di Candelo che conferma il limite di velocità di 50 chilometri orari “anche nel suo tratto di strada competente, come avviene nel comune confinante”.