Stadio Lamarmora-Pozzo a Biella: "Domenica ottimo spettacolo...peccato solo per il muraglione scolorito"

Finalmente dopo decenni in cui allo stadio Lamarmora non si aveva traccia di calcio con la C maiuscola, domenica ho potuto godermi una bella partita della Juventus women, onorata da un afflusso di tifosi/curiosi inaspettato per una città come Biella.

Ottimo lo spettacolo anche del campo verde e della tribuna centrale, eccellente l'organizzazione di questo primo evento.

Unico neo, in attesa del prosieguo della ristrutturazione anche oltre la tribuna centrale, è l' accoglienza destinata ai tifosi, che entrati nel parco antistante lo stadio si sono trovati davanti un muraglione scolorito (che in origine doveva essere giallo), sporco e pieno di macchie delle acque di scarico.

Senza polemica, ma costava così tanto pulirlo ed imbiancarlo come il resto della tribuna?!?!Dubito si andasse fuori budget.....

Comunque complimenti al comune ed al suo governo che alle parole hanno preferito i fatti, riportando in città un evento nazionale!!!!!