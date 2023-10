Tennis Tavolo, Vincenzo Carmona TT Biella grande a Cortemaggiore

Ancora una prestazione di grandissimo valore per il portacolori del TT Biella Vincenzo Carmona. Impegnato sabato in un torneo open a Cortemaggiore, nella bassa piacentina, Vincenzo impreziosisce il suo palmares con una gara giocata ad ottimo livello.

Iscritto alla gara 50-999, riservata agli atleti che, nelle classifiche nazionali, occupano, appunto, una posizione in quell’intervallo, l’atleta biellese, al via, è la decima testa di serie. Nel girone non brilla, con una vittoria facile su Sandrini e una brutta sconfitta, in tre set, da Pessina. Ma, nella fase successiva, Carmona si esalta. Al primo turno contro Piria, forte atleta del Pieve Emanuele, prossimo avversario nel campionato a squadre, vince in 5 set (11/8/-4/-8/8). Poi è la volta di Corniani, atleta reggiano, autore della famosa spinta ai Campionati Italiani di Cagliari, che è costata, all’atleta biellese, una sanzione decisamente sproporzionata: di nuovo, Carmona si impone in cinque set (3/-7/-6/8/8).

A questo punto, nei quarti, incontra la testa di serie numero uno, l’atleta russo Alexandr Sazonov accasato alla società organizzatrice del torneo, il Tennistavolo Cortemaggiore. Vincenzo “Vincio” è però ormai lanciatissimo e, in soli quattro set (-8/12/9/10), mette in carniere anche questo eclatante risultato, raggiungendo la semifinale, dove viene battuto da Mascagni (11/-11/7/3), anche lui atleta pievese. I brillanti risultati ottenuti, nei tornei di inizio anno, dai due atleti di punta del TT Biella, Simone Cagna e Vincenzo Carmona, sono molto bene auguranti per i prossimi impegni di campionato che avrà inizio il prossimo fine settimana. A Valenza invece si è giocato un torneo regionale a cui hanno preso parte anche cinque nostri tesserati. Mattia Noureldin, con papà Alaa, sabato, nella gara di quarta categoria (Mattia ha poi giocato anche nel torneo “assoluto”).

Domenica invece sono scesi in campo, Gabriele Carisio, Gilberto Rollino e Stefano Torrero. Per Mattia e Alaa Noureldin, che giocavano in una categoria superiore alla loro, c’è stato poco da fare. Si comporta comunque molto bene Mattia, che porta al quinto set Erriquez e vince una partita contro il più quotato Pia. Nel torneo di quinta categoria, resta fermo al palo Gabriele Carisio, battuto da Giacosa e Bonetto; superano invece il girone Gilberto Rollino, vincente su Guerra e battuto da Re e Stefano Torrero, vittorioso contro Kovalenko e soccombente a Fassio.

Nel tabellone, subito fuori Gilberto Rollino per mano di Deiana, mentre Stefano Torrero batte Mangiarotti e poi si ferma contro Ramello. Infine, nel torneo di sesta categoria, il bravo Gabriele Carisio lotta con tutte le forze ma alla fine deve soccombere nel girone sia da Ciapolino sia da Garberoglio.

