Pallavolo, esordio in casa per la Virtus Biella

Inizia sabato sera in casa il campionato della Prochimica Novarese Virtus Biella: il primo in serie C dopo quasi un decennio di militanza nelle categorie nazionali, tra serie B2 e B1.

La squadra nerofucsia è formata da atlete giovanissime, quasi tutte reduci dalla doppia promozione dalla Prima Divisione alla serie C, perdendo un incontro in campionato in due anni. Con loro alcune ragazze che lo scorso anno sono state protagoniste con la maglia della prima squadra in B1.

Avversario nella prima giornata di campionato (fischio d'inizio alle ore 21 al PalaSarselli di Chiavazza) sarà il Pavic Romagnano della ex Rollini. La squadra sesiana non ha preso parte alla Coppa Piemonte, dunque, non si sa quale possa essere il suo valore: lo scopriremo in campo. In questa stagione la Virtus Biella ha deciso di consentire l'ingresso gratuitamente a tutti i tifosi anche per le partite della prima squadra.