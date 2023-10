Biella Corse, ottimi i risultati del fine settimana

“È stato un buon fine settimana per quasi tutti i piloti e i navigatori “Biella Corse” in gara”.

Cividale - Castelmonte

Alla 48ª edizione della cronoscalata Cividale - Castelmonte, che si è corsa domenica a Cividale, in provincia di Udine (Friuli), lo specialista di "Biella Corse", Giancarlo Graziosi, con la sua Osella PA21 (gruppo CN, classe 2000), ha colto una splendida vittoria di gruppo e di classe, piazzandosi inoltre al 13° posto della classifica assoluta (10° nella gara internazionale e 11° in quella nazionale).

“Splendido weekend e bella gara - ha commentato il pilota al termine, - Ho avuto qualche problemino con la vettura, ma grazie a un’assistenza da Team di Formula 1 sono riuscito a conquistare un ottimo primo posto di gruppo e di classe. Non posso che essere contento!”.

Rally del Ticino

Podio, al 25° Rally del Ticino, che è si è corso fra sabato 29 e domenica 30 settembre in Canton Ticino (Svizzera), è andato anche lo "svizzero di Biella Corse" Pietro Galfetti, che in questa occasione ha gareggiato, portandolo al debutto assoluto nel mondo dei rally, con il figlio Matteo Galfetti. Con la loro Opel Monza (gruppo VHC) "di famiglia", hanno chiuso al terzo posto assoluto, secondi di gruppo e secondi di classe. “Siamo molto contenti di questo risultato - hanno dichiarato al termine, - anche perché l’abbiamo ottenuto nonostante qualche problema all'albero di trasmissione. Va bene così!"

Rally Città di Pistoia

Tutto bene anche per il navigatore Ilvo Rosso che sabato e domenica ha preso parte al 44° Rally Città di Pistoia, ultima gara del CRZ sesta zona, con il pilota Emanuele Bosco. Sulla sua Mitsubishi Lancer Evo IX (gruppo RC2N, classe R4) hanno chiuso al 41° posto assoluto, undicesimi di gruppo e primi della classe R4. "È stata una gara tosta e impegnativa - ha raccontato il navigatore al termine - La macchina non era a posto e qualcuno (visto che il campionato in pratica era già nostro) ci aveva anche consigliato di non partire. Noi però abbiamo la testa dura e non solo siamo partiti, la macchina l'abbiamo portata in fondo! Come ho detto, è stata dura ma resta il fatto che il CRZ VI zona è nostro. E ora pensiamo alla finale di Cassino!".

Rally di Sanremo