Lega, Mosca: “Opportuno tavolo di concertazione con Prefetto per chiudere ex hotel Colibrì”

“La posizione della Lega sull’immigrazione e in particolare sul sistema d’accoglienza è sempre stata chiara. La città di Biella non può continuare a farsi carico di tutti gli immigrati che arrivano sul nostro territorio. In provincia abbiamo sindaci che si professano “campioni dell’accoglienza” ma questa disponibilità devo purtroppo constatare che si ferma alle parole poiché nessuno dà una reale disponibilità per contribuire alla soluzione del problema.

Proprio a Biella, nel 2020, eravamo riusciti a far chiudere il centro di accoglienza nell’ex hotel Colibrì, dove si erano già registrati problemi di ordine pubblico e sicurezza, oltre che di gestione della struttura e disagi causati ai cittadini che vivono nei pressi del centro. Fin dall’inizio, avevamo denunciato le criticità che presenta quella scelta, tra le quali sorveglianza e monitoraggio poco adeguati, la mancanza di interventi per il miglioramento dei servizi e della struttura e il fatto di trovarsi in una posizione non ottimale, anche per la vicinanza di un parco molto frequentato in particolare da giovani e anziani, riqualificato recentemente grazie al lavoro di volontari e associazioni.

Alla luce dei nuovi fatti e delle ultime preoccupanti notizie, ribadiamo con forza l’inadeguatezza della struttura e auspichiamo un tavolo di confronto con il Prefetto di Biella per trovare una soluzione alternativa e chiudere definitivamente il centro di accoglienza nell’ex hotel Colibrì”.