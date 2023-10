WHY NOT, l'evento che celebra i 30 anni di Galleria Montmartre

Trent’anni di amore per l’arte, in tutte le sue forme; un traguardo che non tutte le attività possono vantare ma, questo, non è certo il caso di Galleria Montmartre: “Abbiamo deciso di festeggiare con tutti voi questo importante anniversario organizzando un evento; in questa occasione, ho scelto di esporre le opere di Gianni Moramarco” racconta Romina Moglia, titolare.

L’artista, torinese di nascita, è un creativo a tutto tondo: ha spaziato, infatti, nel mondo dell'architettura e del design per approdare poi all’universo dell’arte. L’evento avrà luogo questo venerdì, 6 ottobre, dalle ore 19:30, presso la galleria biellese in Piazza Adua 9/B. Ad allietare la serata saranno le note della musica live suonata da FuturArkestra.

Per informazioni: 015 8494865 – galleriamontmartre93@gmail.com

Sito: www.galleriamontmartre.it

Facebook: www.facebook.com/Artecontemporaneabiella

Instagram: www.instagram.com/galleriamontmartrebiella