Silviaincontra, a Milano l’armocromista biellese Lorella Bossi

“Imparare a valorizzare le nostre caratteristiche è un atto di amore verso noi stessi, un passo verso una consapevolezza più profonda e un'autostima rinnovata".

Parole di Lorella Bossi, biellese, consulente di stile biellese ed esperta di armocromia, che sabato 7 (orari 10-19:30) e domenica 8 ottobre (10- 18) parteciperà al Pop-up store #Silviaincontra allo Spazio Torneria Tortona di Milano (Via Tortona 32)

#SilviaIncontra, ora alla sua 21ª edizione, è un evento itinerante che offre un'esperienza unica di shopping e consulenza. Questo "pop-up store" ideato e curato dalla manager e nota influencer Silvia Berri, esperta di marketing e comunicazione, con il supporto organizzativo di Donatella Lucchi, imprenditrice e designer del brand DodiciVentuno, riunisce le eccellenze della moda e del beauty Made in Italy, per farle incontrare con il pubblico.

Lorella Bossi sarà presente tra gli espositori per condividere la sua vasta conoscenza nel mondo dell'immagine e dello stile, offrendo una gamma completa di consulenze, che spaziano dai percorsi di consulenza individuale ai percorsi business dedicati alle aziende. Le sue consulenze comprendono l'Armocromia, l'analisi della morfologia del corpo e del viso, nonché i servizi di consulenza per il riordino degli armadi e per lo shopping personalizzato. L'offerta si estende anche alle aziende del settore moda, alle quali Lorella si rivolge per migliorare l’immagine dei clienti e potenziare l'offerta di prodotti e servizi. Le consulenze di Lorella rappresentano un'opportunità unica per coloro che desiderano esplorare e perfezionare la propria immagine personale, così come per le aziende che desiderano ottenere un vantaggio competitivo.

Durante il #SilviaIncontra, i partecipanti avranno l'opportunità di immergersi completamente nelle eccellenze del Made in Italy, accuratamente selezionate da Silvia Berri. Ma le sorprese non finiscono qui! Sarà possibile partecipare a due workshop sull'Armocromia, tenuti da Lorella Bossi con la collaborazione di due modelle d'eccezione: l'influencer Silvia Berri, il sabato 7 alle 15, e la designer Donatella Lucchi, alla stessa ora la domenica 8. Durante il #SilviaIncontra, Lorella Bossi offrirà mini-consulenze di Armocromia della durata di 30 min, previa prenotazione al numero dedicato 339 563 8611.

L'ingresso al #Silviaincontra è gratuito.

Lorella Bossi. Consulente d'immagine di grande talento, è specializzata nell'aiutare le persone a scoprire la propria bellezza autentica attraverso una consulenza di stile su misura e professionale. La sua esperienza nel settore della bellezza ha avuto inizio come professionista nel campo dell'hairstyling, gestendo con successo un salone a Biella. Lorella ha intrapreso un percorso formativo di grande rilievo nel corso degli anni. Dal 2015 al 2020, ha frequentato l'Accademia di stile di Carla Gozzi (Carla’s Academy), dove ha acquisito competenze fondamentali nell'ambito dell'immagine e dello stile personale. Nel 2017, ha seguito un corso di armocromia con la massima esperta in Italia, Rosella Migliaccio, che le ha permesso di padroneggiare l'arte dell'analisi dei colori e la loro armonizzazione per valorizzare al meglio ogni singola persona. Nel 2021, ha proseguito la sua crescita professionale presso l'Accademia del Lusso di Milano, specializzandosi nella consulenza di immagine e apprendendo le ultime tendenze nel mondo del lusso e della moda. Queste preziose esperienze, insieme alle collaborazioni con importanti professionisti, come Diego Dalla Palma, e alle partecipazioni a prestigiosi eventi e trasmissioni televisive di spicco, come Miss Italia, hanno affinato il suo talento e la sua abilità nella creazione di stili unici e personalizzati, in perfetta sintonia con le esigenze e i gusti individuali. Oggi, Lorella dedica il suo tempo alla Consulenza di Stile Personalizzata. I suoi servizi includono l'analisi dell'armonia cromatica, lo studio della morfologia del corpo e del viso, nonché l’analisi del guardaroba e la consulenza di shopping mirata. Organizza inoltre conferenze, workshop ed eventi dedicati a far conoscere l’importanza dell'immagine personale. Lorella Bossi è apprezzata non solo dalle persone che desiderano valorizzare la propria immagine, ma anche da professionisti del settore moda e stile per i quali organizza Percorsi Business, pensati per supportare i professionisti del settore nella valorizzazione dell'immagine dei propri clienti e nell'ottimizzazione dell'offerta di prodotti e servizi. Che si tratti di sviluppare una nuova strategia di marketing, migliorare l'esperienza dei clienti nel punto vendita o ampliare l'offerta di servizi, i percorsi business di Lorella Bossi offrono un supporto completo per consentire ai professionisti di ottenere risultati concreti e duraturi. La sua missione è aiutare le persone a scoprire la propria bellezza autentica, migliorando l'aspetto esteriore e alimentando la fiducia in sé stessi. Grazie alla sua esperienza, al suo impegno nel fornire consulenze create per rispondere alle esigenze e ai desideri specifici di ogni persona e alla sua passione per l'immagine, Lorella Bossi è diventata una figura di spicco nel settore dell'immagine e dello stile.

Per maggiori dettagli e per scoprire i servizi di consulenza di Lorella Bossi, visita il sito web: www.lorellabossi-consulentedistile.it