Casa Zegna apre le porte a famiglie e arte contemporanea.

Domenica 8 ottobre laboratori creativi per tutta la famiglia in occasione di FAMu – Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo.

Sabato 7 ottobre, Casa Zegna apre gratuitamente le porte al pubblico in occasione della Giornata del Contemporaneo, un evento annuale promosso da AMACI – Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani, che offre l’opportunità di scoprire e apprezzare l’arte contemporanea in tutto il paese.

La Giornata del Contemporaneo, giunta alla diciannovesima edizione, coinvolge musei, fondazioni, istituzioni pubbliche e private su tutto il territorio nazionale, raccontando la vitalità dell’arte contemporanea nel nostro Paese.

A Casa Zegna sarà visitabile gratuitamente la mostra dell’artista Roberto Coda Zabetta “E il giardino creò l’uomo”: la mostra offre una riflessione sull’importanza della natura e dell’ecosistema nell’esperienza umana, un tema strettamente connesso all’ecologia e alla sostenibilità, che saranno il filo conduttore della Giornata del Contemporaneo di quest’anno.

L’opera di Coda Zabetta esplora il rapporto tra l’essere umano e l’ambiente circostante, mettendo in luce la necessità di una maggiore consapevolezza delle questioni ambientali nel mondo contemporaneo.

La Giornata del Contemporaneo è realizzata con il sostegno della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura e con la collaborazione della Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale, il sostegno della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura e con la collaborazione della Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che dal 2005 porta l’arte contemporanea al grande pubblico.

Ma gli appuntamenti del fine settimana non si fermano qui: domenica 8 ottobre, in occasione di FAMu – la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, Casa Zegna organizza laboratori gratuiti di eco-printing per tutta la famiglia. Questa attività offre l’opportunità di esplorare tecniche di stampa naturale per creare opere d’arte uniche e rispettose dell’ambiente.

L’eco-printing è un’arte affascinante che utilizza pigmenti naturali provenienti da fiori e foglie per creare stampe personalizzate su tessuti. I partecipanti avranno l’opportunità di sperimentare questa tecnica unica, imparando come posizionare creativamente foglie, fiori e altri elementi vegetali sui tessuti e fissarli in modo permanente attraverso un processo di battitura: un’esperienza coinvolgente che mette in luce la bellezza della natura e la sua capacità di ispirare l’arte.

Prima di immergersi nei laboratori di eco-printing, i partecipanti avranno l’opportunità di esplorare la mostra “E il giardino creò l’uomo” di Roberto Coda Zabetta, che offre spunti di riflessione sull’interazione tra l’umanità e la natura attraverso l’arte contemporanea, e la mostra permanente “From Sheep To Shop”.

Informazioni:

Orari: I laboratori si terranno dalle 11:00 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 16:00.

Età consigliata: Dai 4 anni in su.

Prenotazione obbligatoria: Per partecipare, è necessario prenotare inviando un’email a casazegna@fondazionezegna.org e specificare l’orario di preferenza.