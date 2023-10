Biella, allo Spazio HYDRO si ricordano i 60 del Vajont

Ieri, martedì 3 ottobre, sono stati 3 anni dalla notte in cui lo Spazio HYDRO crollò a causa della piena del torrente Cervo.

Lunedì 9 ottobre saranno 60 anni dal disastro del Vajont.

La trasmissione radiofonica RAI Caterpillar, insieme a Marco Paolini, autore del notissimo monologo "ll racconto del Vajont", hanno promosso la versione per coro di quel testo, che verrà rappresentato in 100 teatri italiani nella giornata del 9 ottobre.

Nell'idea dei promotori, c'è l'invito a organizzare spontaneamente letture pubbliche, così da contribuire a celebrare l'anniversario.

Spazio HYDRO e BetterRadio hanno inviato alla redazione di Caterpillar la loro adesione e lunedì 9 ottobre, con inizio alle ore 19, verrà realizzata presso lo spazio di via Cernaia 46 a Biella la lettura di "Vajont S23".

Una lettura aperta al pubblico, libera e spontanea, per ricordare insieme un tragico evento della storia del nostro Paese e un più piccolo evento disastroso nella storia della nostra città e della nostra associazione. Chi volesse unirsi alla lettura delle parti del coro, è pregato di presentarsi alle ore 18.30.

Marco Paolini ha scritto una lettera di accompagnamento all'invio del testo della versione per coro del suo monologo che recita così: "Ecco il testo che aspettavi: il Racconto del Vajont trasformato in coro per esser letto a voce alta in casa, da cinque o più persone non come un esercizio di memoria ma come monito del tempo presente, monito a non subire il destino di vittime, a scegliere di non affrontare le crisi climatica in solitudine, a ribellarsi al negazionismo, all’opportunismo dei piccoli passi che non cominciano mai e non c’è cambio di passo. Il Racconto del Vajont sia un monito e uno stimolo a cambiare passo. Lo chiedono le nuove generazioni, ce lo chiedono gli scienziati e gli artisti che il 9 ottobre faranno questo racconto in più di 100 teatri in Italia Se non potete esserci, fatelo tra voi a casa vostra, fatelo girare, fatelo diventare un Virus.“Con affetto e attenzione".

Condividiamo interamente lo spirito di questo progetto culturale e di memoria civile, per come scritto nella lettera di Paolini, contribuendo a coinvolgere dal basso la nostra comunità biellese in questa iniziativa nazionale, con l'organizzazione della lettura pubblica allo spazio HYDRO.