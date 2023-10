Dal Nord Ovest - Scontro tra due auto vicino alla scuola primaria e dell’infanzia

Brutto incidente – per fortuna senza conseguenze per le persone - pochi minuti fa a Novara nei pressi della scuola primaria e dell’infanzia Bottacchi nel quartiere Sacro Cuore.

Due auto si sono violentemente scontrate all’incrocio tra via Boggiani e via Crespi. Una delle auto ha impattato contro la recinzione della scuola, in un punto dove si apre un cancello dal quale solo pochi minuti dopo l’incidente sono usciti i bambini che non si fermano a scuola per il pranzo. L’altra auto, fortemente danneggiata, ha riversato sull’asfalto una parte della benzina.